ΟΗΕ: Κάθε 10 λεπτά μια γυναίκα δολοφονείται από οικείο της πρόσωπο – Το σπίτι ο πιο επικίνδυνος χώρος

Κάθε 10 λεπτά πέρυσι, μια γυναίκα παγκοσμίως δολοφονήθηκε από κάποιο οικείο της πρόσωπο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος καταγγέλλει την ανεπαρκή πρόοδο στη μάχη κατά της γυναικοκτονίας.

Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και της UN Women, περίπου 50.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν το 2024 από συντρόφους ή μέλη της οικογένειάς τους. Η έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Το 60% των γυναικών που δολοφονήθηκαν παγκοσμίως είχαν σκοτωθεί από συντρόφους ή συγγενείς όπως πατέρας, θείος, μητέρα ή αδέλφια. Για σύγκριση, μόνο το 11% των ανδρών θύματα φόνου είχαν σκοτωθεί από κάποιον οικείο τους.

Τα 50.000 περιστατικά, βασισμένα σε δεδομένα από 117 χώρες, αντιστοιχούν σε περίπου 137 γυναίκες την ημέρα ή μία κάθε 10 λεπτά. Το συνολικό νούμερο είναι ελαφρώς χαμηλότερο από αυτό του 2023, αλλά αυτό δεν υποδηλώνει πραγματική μείωση, καθώς οφείλεται κυρίως σε διαφορές στη διαθεσιμότητα δεδομένων ανά χώρα.

Η γυναικοκτονία συνεχίζει να αφαιρεί δεκάδες χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο, χωρίς σημάδια βελτίωσης, με το σπίτι να παραμένει ο πιο επικίνδυνος χώρος για γυναίκες και κορίτσια, σύμφωνα με την έκθεση.

Καμία περιοχή του κόσμου δεν ήταν απαλλαγμένη από περιστατικά γυναικοκτονίας, με την Αφρική να καταγράφει ξανά τον μεγαλύτερο αριθμό, περίπου 22.000 περιστατικά πέρυσι.

«Οι γυναικοκτονίες δεν συμβαίνουν απομονωμένα. Συχνά αποτελούν μέρος ενός συνεχούς κύκλου βίας που μπορεί να ξεκινά με ελεγκτική συμπεριφορά, απειλές και παρενόχληση — συμπεριλαμβανομένης και της διαδικτυακής», δήλωσε η Σάρα Χέντρικς, Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικής της UN Women, σε ανακοίνωσή της.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η τεχνολογική ανάπτυξη έχει επιδεινώσει κάποιες μορφές βίας και έχει δημιουργήσει νέες, όπως η μη συναινετική κοινοποίηση εικόνων, το doxxing και τα deepfake βίντεο.

«Χρειάζεται η εφαρμογή νόμων που να αναγνωρίζουν πώς η βία εκδηλώνεται σε όλη τη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών, τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου, και να λογοδοτούν οι δράστες προτού η βία γίνει θανατηφόρα», τόνισε η Χέντρικς.

Πηγή: AFP