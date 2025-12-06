Reuters: Στενοί συνεργάτες του Άσαντ οργανώνουν από τη Μόσχα σχέδια ανατροπής του Αλ Σάρα στη Συρία

Εκατομμύρια δολάρια σε ανταγωνιστικές προσπάθειες να συγκροτήσουν ένοπλες δυνάμεις που θα ηγηθούν εξέγερσης κατά μήκος των συριακών ακτών φαίνεται, συμφωνα με το Reuters, ότι ξοδεύουν από την εξορία τους στη Μόσχα, ο πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Συρίας Καμάλ Χασάν και ο δισεκατομμυριούχος ξάδελφος του Άσαντ, Ράμι Μάκλουφ.

Ανταγωνίζονται επίσης για τον έλεγχο ενός δικτύου 14 υπόγειων κέντρων διοίκησης, γεμάτων με όπλα και πυρομαχικά, τα οποία κατασκευάστηκαν τις τελευταίες ημέρες της δικτατορίας. Η κυβέρνηση της Συρίας έχει αναθέσει σε έναν άλλο πρώην άνθρωπο του Άσαντ – παιδικό φίλο του νέου προέδρου – να εξουδετερώσει τους συνωμότες.

Πρώην πιστοί του Μπασάρ αλ-Άσαντ που διέφυγαν από τη Συρία μετά την πτώση του δικτάτορα διοχετεύουν εκατομμύρια δολάρια σε δεκάδες χιλιάδες πιθανούς Αλαουίτες μαχητές, ελπίζοντας να προκαλέσουν εξεγέρσεις κατά της νέας κυβέρνησης και να ανακτήσουν μέρος της χαμένης επιρροής τους.

Ο Άσαντ, που διέφυγε στη Ρωσία τον περασμένο Δεκέμβριο, έχει σε μεγάλο βαθμό αποδεχτεί την εξορία του στη Μόσχα, σύμφωνα με τέσσερα άτομα κοντά στην οικογένεια. Όμως άλλες υψηλόβαθμες μορφές από τον στενό του κύκλο, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του, δεν έχουν συμβιβαστεί με την απώλεια της εξουσίας.

Χασάν και Μάκλουφ προωθούν ο καθένας τη δική του εκδοχή για το μέλλον των Αλαουιτών και της παράκτιας Συρίας: ο Χασάν οραματίζεται μια στρατιωτική αναγέννηση, ενώ ο Μάκλουφ προβάλλεται σχεδόν ως μεσσιανική φιγούρα που θα ηγηθεί μιας αποκαλυπτικής μάχης.

Παρά τις δαπάνες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, οι πιθανότητες επιτυχίας φαίνονται περιορισμένες. Οι δύο άνδρες βρίσκονται σε βαθιά αντιπαλότητα, τα σχέδιά τους στερούνται στήριξης από τη Ρωσία – μέχρι πρότινος βασικό σύμμαχο του καθεστώτος Άσαντ – και μεγάλο μέρος της αλαουιτικής κοινότητας αντιμετωπίζει τους εξόριστους με καχυποψία.

Επιπλέον, η νέα κυβέρνηση του προέδρου Άχμεντ αλ-Σαρα έχει αναπτύξει έναν ισχυρό αντίπαλο στους σχεδιασμούς τους, τον Χάλεντ αλ-Άχμαντ, άλλοτε στενό συνεργάτη του Άσαντ, ο οποίος λειτουργεί ως βασικός μεσολαβητής μεταξύ της κυβέρνησης και των Αλαουιτών.

Τα γεγονότα του Μαρτίου, όταν και έγινε μια αποτυχημένη εξέγερση Αλαουιτών με αιματηρή καταστολή η οποία κόστισε τη ζωή σε σχεδόν 1.500 ανθρώπους, αποτέλεσαν σημείο καμπής.

Από τότε, οι φιλο-Άσαντ εξόριστοι επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για αναδιοργάνωση, αξιοποιώντας υπόγειες αποθήκες όπλων, δίκτυα χρηματοδότησης από τον Λίβανο, τη Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και ακόμα και ηλεκτρονικές επιθέσεις κατά της νέας κυβέρνησης.

Ωστόσο, η εικόνα στο πεδίο παραμένει κατακερματισμένη καθώς μαχητές λαμβάνουν πενιχρές αμοιβές, συχνά από περισσότερες από μία πλευρές, ενώ τα υπόγεια κέντρα διοίκησης, αν και «θησαυρός» για όσους επιδιώκουν τον έλεγχό τους, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανενεργά.

Η Μόσχα και η Βηρυτός δείχνουν αυξημένη διάθεση να περιορίσουν τη δράση των συνωμοτών, ενώ η κυβέρνηση Σαρα ενισχύεται από τις διεθνείς στηρίξεις.

Πηγή: huffingtonpost.gr