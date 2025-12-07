Ο Τραμπ μπορεί να αποχωρήσει από την ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, λέει ο μεγαλύτερος γιος του

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αποχωρήσει από τις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου, την ίδια στιγμή που δύο ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία.

Οι ΗΠΑ ίσως αποσυρθούν, λέει ο γιος τού Τραμπ

Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πατέρας του μπορεί να αποσυρθεί από την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους Αμερικανούς και σηματοδοτώντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα καλύτερο σχέδιο.

Σε μια εκτενή συζήτηση με την κεντρική παρουσιάστρια ειδήσεων του Sky News, Γιάλντα Χακίμ, στο Φόρουμ της Ντόχα 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων διπλωματικών προσπαθειών της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

Ερωτηθείς ευθέως αν πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να αποχωρήσει από το σχέδιο για την Ουκρανία, απάντησε: «Νομίζω ότι μπορεί. Αυτό που είναι καλό στον πατέρα μου και αυτό που είναι μοναδικό στον πατέρα μου είναι ότι δεν ξέρεις τι θα κάνει. Είναι απρόβλεπτος».

«Το αμερικανικό κοινό δεν έχει όρεξη για ατελείωτους πολέμους και περαιτέρω χρηματοδότηση των στρατιωτικών προσπαθειών της Ουκρανίας», πρόσθεσε, αν και τόνισε ότι θεωρεί πως, τελικά, οι ΗΠΑ δεν θα αποσυρθούν από το σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι Ουκρανοί εγκατέλειψαν τη χώρα και άφησαν την «αγροτική τάξη» να πολεμήσει. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι συνεχίζει τον πόλεμο για να αποφύγει την ήττα στις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η διαρκής αναγνώρισή του από την Αριστερά τον καθιστά σχεδόν «θεότητα», ενώ η χώρα του είναι «πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία».

Δύο εκκρεμή ζητήματα

Την ίδια ώρα, όπως δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται «πολύ κοντά» στην ολοκλήρωση και η επίτευξη συμφωνίας εξαρτάται πλέον από την επίλυση δύο κρίσιμων εκκρεμών θεμάτων: το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς και το καθεστώς λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια.

Μιλώντας στο Reagan National Defense Forum, ο Κέλογκ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει στα «τελευταία 10 μέτρα» – τα δυσκολότερα, όπως σημείωσε. Παράλληλα χαρακτήρισε τη συνολική ανθρώπινη απώλεια «φρικτή» και άνευ προηγουμένου για σύγκρουση τέτοιας κλίμακας.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις που επικαλέστηκε, Ρωσία και Ουκρανία έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 2 εκατομμύρια απώλειες, νεκρούς και τραυματίες, αριθμός που δεν επιβεβαιώνεται επισήμως από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Τα δύο κρίσιμα ζητήματα

Ο Κέλογκ προσδιόρισε ως βασικά αγκάθια το Ντονμπάς και τον σταθμό στη Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με διαρροές, το υπό συζήτηση αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει επανεκκίνηση του σταθμού υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, με ισόποση κατανομή της παραγόμενης ενέργειας σε Ρωσία και Ουκρανία, κάτι στο οποίο το Κίεβο και η Μόσχα διαφωνούν.

Παράλληλα, ο Πούτιν δεν δέχεται να κάνει πίσω στο ζήτημα της κατάληψης των εδαφών του Ντονμπάς.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου 19,2% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας (προσαρτημένη το 2014), ολόκληρη την περιφέρεια Λουγκάνσκ, πάνω από το 80% του Ντονέτσκ και μεγάλα τμήματα των Χερσώνα και Ζαπορίζια, καθώς και μικρότερα τμήματα στις περιοχές Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Το ειρηνευτικό σχέδιο και οι αντιδράσεις

Τον περασμένο μήνα διέρρευσε ένα αμερικανικό προσχέδιο 28 σημείων, προκαλώντας ανησυχία τόσο στο Κίεβο όσο και σε αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Σύμφωνα με τις αντιδράσεις, η πρόταση εμφανίζεται να ικανοποιεί βασικά αιτήματα της Μόσχας σχετικά με:

τη μελλοντική σχέση Ουκρανίας–ΝΑΤΟ,

τη διατήρηση του ρωσικού ελέγχου σε μεγάλο μέρος της ουκρανικής επικράτειας,

περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η πρόταση αποτελείται από 27 σημεία και έχει χωριστεί σε τέσσερα βασικά μέρη, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενό της.

Μετά από συζητήσεις του Τραμπ με τον Ζελένσκι, τα σημεία μειώθηκαν σε 20.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είχε «ουσιαστική» τηλεφωνική συνομιλία με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Πληροφορίες από τη Μόσχα αναφέρουν ότι το Κρεμλίνο αναμένει από τον Κούσνερ να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής συμφωνίας.

Πηγή: efimerida.gr