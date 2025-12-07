Το Κρεμλίνο «ψηφίζει» το νέο δόγμα Τραμπ: «Είναι συμβατό με το όραμά μας»

Με μεγάλη ικανοποίηση έγινε δεκτό από το Κρεμλίνο το νέο δόγμα ασφαλείας που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το «σε μεγάλο βαθμό συμβατό» με το όραμα της Μόσχας.

Το έγγραφο των 33 σελίδων, που αποκαλύφθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική διαγραφή» και δεν παρουσιάζει τη Ρωσία ως απειλή για τις ΗΠΑ.

Η καταπολέμηση της ξένης επιρροής, ο τερματισμός της μαζικής μετανάστευσης και η απόρριψη της αντιληπτής πρακτικής «λογοκρισίας» της ΕΕ αναφέρονται ως άλλες προτεραιότητες στην έκθεση.

«Οι προσαρμογές που βλέπουμε... είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με το όραμά μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS της Ρωσίας την Κυριακή (7/1).

«Θεωρούμε αυτό ένα θετικό βήμα», είπε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αναλύει το έγγραφο πριν καταλήξει σε ισχυρά συμπεράσματα.

Ανησυχία στη ΕΕ για την αμερικανική στάση απέναντι στη Ρωσία

Το νέο δόγμα Τραμπ υιοθετεί μια πιο ήπια γλώσσα απέναντι στη Ρωσία, κάτι που οι αξιωματούχοι της ΕΕ ανησυχούν ότι θα μπορούσε να αποδυναμώσει την αντίδρασή της στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο έγγραφο, η ΕΕ κατηγορείται ότι εμποδίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τη σύγκρουση και λέει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «αποκαταστήσουν τη στρατηγική σταθερότητα στη Ρωσία» η οποία θα «σταθεροποιήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες».

Φαίνεται να υποστηρίζει τις προσπάθειες επηρεασμού της πολιτικής στην ήπειρο, σημειώνοντας ότι η πολιτική των ΗΠΑ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην «αντίσταση στην τρέχουσα πορεία της Ευρώπης εντός των ευρωπαϊκών εθνών».

Η νέα έκθεση ζητά επίσης την αποκατάσταση της «δυτικής ταυτότητας» και ισχυρίζεται ότι η Ευρώπη θα είναι «μη αναγνωρίσιμη σε 20 χρόνια ή λιγότερο» και τα οικονομικά της ζητήματα «επισκιάζονται από την πραγματική και πιο έντονη προοπτική της πολιτισμικής διαγραφής».

«Δεν είναι καθόλου προφανές εάν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν οικονομίες και στρατούς αρκετά ισχυρούς ώστε να παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι», αναφέρει το επίμαχο έγγραφο.

Με την ΕΕ συμμετέχει σε συνεχιζόμενες συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, ορισμένοι αξιωματούχοι τόνισαν τη διαρκή σχέση τους με τις ΗΠΑ, ενώ έθεσαν «ερωτήματα» σχετικά με το έγγραφο.

«Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ο σημαντικότερος σύμμαχός μας στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Αυτή η συμμαχία, ωστόσο, επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής ασφαλείας», δήλωσε την Παρασκευή (5/12) ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεφουλ.

«Πιστεύω ότι τα ζητήματα της ελευθερίας της έκφρασης ή της οργάνωσης των ελεύθερων κοινωνιών μας δεν ανήκουν στη στρατηγική, σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον όσον αφορά τη Γερμανία», πρόσθεσε.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθυνόμενη στους «Αμερικανούς φίλους» του, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι «η Ευρώπη είναι ο στενότερος σύμμαχός σας, όχι το πρόβλημά σας» και σημείωσε τους «κοινούς εχθρούς» τους.

«Αυτή είναι η μόνη λογική στρατηγική της κοινής μας ασφάλειας. Εκτός αν έχει αλλάξει κάτι», πρόσθεσε.

Ανώτεροι αξιωματούχοι από μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία τους ότι οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ θα μπορούσαν να γυρίζουν την πλάτη στην Ευρώπη, η οποία εξαρτάται από την Ουάσινγκτον για στρατιωτική υποστήριξη.

Αντιδράσεις και εντός ΗΠΑ

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο προειδοποίησαν ότι το έγγραφο θα μπορούσε να διαταράξει τις εξωτερικές σχέσεις των ΗΠΑ.

Ο βουλευτής Τζέισον Κρόου από το Κολοράντο, ο οποίος συμμετέχει σε επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων που επιβλέπουν τις μυστικές υπηρεσίες και τις ένοπλες δυνάμεις, χαρακτήρισε τη στρατηγική «καταστροφική για τη θέση της Αμερικής στον κόσμο».

Από την πλευρά του ο βουλευτής της Νέας Υόρκης Γκρέγκορι Μικς δήλωσε ότι «απορρίπτει δεκαετίες ηγεσίας των ΗΠΑ που βασίζεται σε αξίες».

Πηγή: cnn.gr