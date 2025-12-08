Ο Τραμπ επέκρινε τον Ζελένσκι ότι δεν διάβασε ακόμα την ειρηνευτική πρόταση ΗΠΑ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το κείμενο παρουσιάστηκε στον κ. Πούτιν την Τρίτη, όταν ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ, επισκέφτηκαν τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε χθες Κυριακή το βράδυ τον Oυκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσάπτοντάς του πως «δεν έχει διαβάσει» την πρόταση με σκοπό να συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία που παρουσιάστηκε πριν από τρεις εβδομάδες κι αποτελεί αντικείμενο χωριστών συνομιλιών της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα και το Κίεβο.

«Μιλήσαμε λοιπόν στον Πρόεδρο Πούτιν, μιλήσαμε με ουκρανούς ηγέτες, ιδίως τον Ζελένσκι, τον Πρόεδρο Ζελένσκι, και πρέπει να πω ότι είμαι λιγάκι απογοητευμένος που ο Πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση» της αμερικανικής Kυβέρνησης για να υπάρξει διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, είπε ο κ. Τραμπ ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Αυτό εξυπηρετεί τη Ρωσία, ξέρετε νομίζω πως η Ρωσία θα προτιμούσε να πάρει όλη τη χώρα», αλλά «δεν είμαι σίγουρος πως εξυπηρετεί τον Ζελένσκι», είπε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αφότου παρουσιάστηκε το αμερικανικό σχέδιο πριν από τρεις εβδομάδες, έχουν γίνει κύκλοι συνομιλιών με τους Ουκρανούς στη Γενεύη και στη Φλόριντα ώστε το κείμενο να τροποποιηθεί ώστε να ικανοποιεί περισσότερες αξιώσεις του Κιέβου.

Ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές για το τροποποιημένο σχέδιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

