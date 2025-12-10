«Οι μέρες του είναι μετρημένες»: Τα μυστικά σχέδια των ΗΠΑ για έξωση ή ανατροπή του Μαδούρο

Δεν είναι μόνο ο στρατός, τα αεροπλανοφόρα και οι προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Νικολάς Μαδούρο. Στο παρασκήνιο, η αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ καταρτίζει σχέδια για την επόμενη ημέρα με βασικό σενάριο την εκδίωξη του Μαδούρο από την εξουσία. Τα σχέδια αποκάλυψαν στο CNN δύο ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και μια ακόμα πηγή, άπαντες ενήμεροι για τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα σχέδια καταρτίζονται διακριτικά, τηρούνται αυστηρά εντός Λευκού Οίκου και περιλαμβάνουν πολλαπλές επιλογές για το πώς θα μπορούσε να καλυφθεί το κενό εξουσίας και να σταθεροποιηθεί η χώρα: Είτε με τον Μαδούρο να αποχωρεί οικειοθελώς στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης, είτε εξαναγκαζόμενο να φύγει την επομένη αμερικανικών πληγμάτων εντός της Βενεζουέλας.

Έξωση

Δημοσίως, οι αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι στόχος της συγκέντρωσης στρατευμάτων στην Καραϊβική και των επιθέσεων σε ναρκο-πλοία είναι η μείωση της ροής ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Αλλά ο εσωτερικός σχεδιασμός αποτελεί σαφές σημάδι ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναγκάσει τον Μαδούρο να φύγει. Και, ιδιωτικώς, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι το παραδέχονται.

Ο Τραμπ φέρεται να μην έχει αποφασίσει ακόμη πώς θα λύσει τον γόρδιο δεσμό και υπάρχουν πολλές διχογνωμίες εντός της κυβέρνησης με έντονα αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με πιθανή στρατιωτική ή δράση μυστικών υπηρεσιών (για απομάκρυνση του Μαδούρο).

Παρότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με κλιμάκωση, οι ανώτεροι αξιωματούχοι βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει διάθεση για αυξημένη αμερικανική εμπλοκή στη χώρα.

Ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Μαδούρο στα τέλη του περασμένου μήνα, λίγες ημέρες προτού ο Βενεζουελάνος ηγέτης χρισθεί «μέλος ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης».

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο είπε ότι, αν και η κλήση δεν ήταν 100% «συγκρουσιακή», ο πρόεδρος έδωσε κάτι σαν τελεσίγραφο στον Μαδούρο, λέγοντάς του ότι είναι προς το συμφέρον του να φύγει από τη χώρα.

Σε συνέντευξή του στο Politico που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, ο Τραμπ είπε ότι δεν θέλει να αποκαλύψει πόσο μακριά θα φτάσει για να εκδιώξει τον Μαδούρο, αλλά πρόσθεσε ότι «οι μέρες του είναι μετρημένες».

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει μια άμεση αμερικανική ανάμειξη σε αλλαγή καθεστώτος στο Καράκας, και ο σχεδιασμός που γίνεται στον Λευκό Οίκο, διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές.

«Είναι δουλειά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να είναι πάντα έτοιμη με σχέδια Α, Β και Γ», είπε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος δεν θα προχωρούσε σε τέτοιες απειλές αν δεν είχε μια ομάδα έτοιμη με σειρά επιλογών για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Μια άλλη πηγή που γνωρίζει τον σχεδιασμό είπε ότι είναι «ευθύνη της κυβέρνησης των ΗΠΑ να προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια σε όλο τον κόσμο, είτε τελικά συμβούν είτε όχι».

Σχέδια 100 ωρών ή ημερών

Αλλά και η αντιπολίτευση προετοιμάζεται. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο η αντιπολίτευση έχει διαμορφώσει «σχέδια 100 ωρών» και «100 ημερών» για τα επόμενα βήματα σε περίπτωση απομάκρυνσης του Μαδούρο. Και αυτά έχουν κοινοποιηθεί σε διάφορα κλιμάκια της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με μια πηγή.

Ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα πλέον είναι πιο εντατικός, καθώς πρέπει να καλύψει μια σειρά από διαφορετικά σενάρια αποχώρησης του Μαδούρο.

Οι ΗΠΑ θα πρέπει να καθορίσουν πόση και τι είδους βοήθεια θα παράσχουν στη χώρα για να αποτρέψουν μια διολίσθηση σε συγκρούσεις και χάος και πώς θα «επηρεάσουν» τη διακυβέρνηση της χώρας εάν ο Μαδούρο αποχωρήσει μετά από περισσότερο από μια δεκαετία ηγεσίας.

Η ανάπτυξη Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος θεωρείται απίθανη -παρότι ο Τραμπ δεν την αποκλείει- θα χρειαστούν πολλά σχέδια για οικονομική, στρατιωτική και υπηρεσιακή υποστήριξη.

Πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται για μακρές, παρατεταμένες διαπραγματεύσεις με τον Μαδούρο.

«Θα του δοθεί πολύ μικρότερο περιθώριο»

«Το πρόβλημα είναι ότι ο Μαδούρο έχει κάνει πέντε συμφωνίες με διαφορετικά μέρη την τελευταία δεκαετία και έχει παραβιάσει και τις πέντε», είπε ο Ρούμπιο στο Fox την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας ωστόσο ότι το ιστορικό του Μαδούρο δεν σημαίνει πως ο Τραμπ δεν πρέπει να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί μαζί του.

Πηγή: naftemporiki.gr