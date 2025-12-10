Αντιδράσεις στη Γερμανία από δηλώσεις Τραμπ για μεταναστευτική πολιτική Ευρώπης

Τα γερμανικά ΜΜΕ προβάλλουν τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ στο περιοδικό Politico, στο πλαίσιο της οποίας άσκησε έντονη κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι η ήπειρος κινδυνεύει να «αλλάξει βαθιά» και να «καταστραφεί» εάν συνεχιστεί η ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Παράλληλα, έκανε λόγο για δύο «μεγάλα λάθη» της Γερμανίας: Την υπερβολικά ανοιχτή μεταναστευτική πολιτική και την ενεργειακή στρατηγική της πρώην Καγκελαρίου Μέρκελ.

Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις στο γερμανικό πολιτικό σύστημα.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, σε δηλώσεις του από το Μάιντς, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, επισημαίνοντας ότι ΗΠΑ και Ευρώπη μοιράζονται τον κοινό στόχο της διατήρησης της ελευθερίας, της ασφάλειας και της ειρήνης. Κάλεσε μάλιστα τις πολιτικές Αρχές και τους δήμους να διατηρούν στενή συνεργασία με τα αμερικανικά στρατεύματα που βρίσκονται στη χώρα. Ο Mερτς προειδοποίησε επίσης ότι, εάν οι ΗΠΑ απομακρυνθούν πολιτικά από την Ευρώπη, η ευρωπαϊκή ήπειρος θα χρειαστεί να επιδιώξει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Παράλληλα αναφέρθηκε στη σκληρή ομιλία του Αμερικανού Αντιπροέδρου, Βανς, στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου, η οποία, όπως είπε, λειτούργησε ως «καμπανάκι» για πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ωθώντας τες να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.

Σχολιάζοντας τη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ, ο Καγκελάριος Μερτς υποστήριξε πως δεν συνιστά έκπληξη, καθώς ήδη ο Βανς είχε προϊδεάσει από το Μόναχο, προσθέτοντας ότι «ορισμένα σημεία της αμερικανικής στρατηγικής είναι κατανοητά, κάποια είναι λογικά και κάποια είναι απαράδεκτα για μας από ευρωπαϊκή οπτική γωνία». Επιπροσθέτως, τόνισε πως δεν βλέπει κάποια ανάγκη να σώσουν οι Αμερικανοί τη δημοκρατία στην Ευρώπη, καθώς «αν πραγματικά χρειαζόταν να σωθεί, θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε μόνοι μας». Παράλληλα, υποστήριξε ότι μία Αμερική που εστιάζει μόνο στον εαυτό της δεν είναι καλό για την ίδια: «Χρειάζεστε επίσης εταίρους στον κόσμο κι ένας από αυτούς μπορεί να είναι η Ευρώπη, κι αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα με την Ευρώπη, τότε κάντε τουλάχιστον τη Γερμανία εταίρο σας», είπε ο Καγκελάριος της Γερμανίας.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούργκεν Χάρντ, απέρριψε ως ανακριβείς τις τοποθετήσεις Tραμπ, υπογραμμίζοντας την οικονομική και επιστημονική ισχύ της Γερμανίας και ζητώντας στενότερη διατλαντική συνεργασία.

Από τους Σοσιαλδημοκράτες, (SPD), ο Aντις Αχμέτοβιτς χαρακτήρισε τις δηλώσεις μέρος μιας στρατηγικής αποδυνάμωσης της Ευρώπης και ενίσχυσης αυταρχικών δυνάμεων, προβλέποντας μειωμένη αξιοπιστία στις μελλοντικές σχέσεις ΗΠΑ-Γερμανίας. Αντίθετα, το ακροδεξιό AfD, χαιρέτισε τις παρατηρήσεις του Αμερικανού Προέδρου, θεωρώντας ότι επιβεβαιώνουν τις θέσεις του κόμματος για τη μετανάστευση και την εσωτερική ασφάλεια.

Οι δε Πράσινοι, απέρριψαν πλήρως τις θέσεις Τραμπ, κάνοντας λόγο για απόπειρα διχασμού της Ευρώπης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ