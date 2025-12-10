Ματσάδο: Θα βρίσκεται στο Όσλο, αλλά όχι στην απονομή του Νόμπελ Ειρήνης

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ασφαλής και «θα έρθει στο Όσλο», αλλά όχι εγκαίρως για την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης την Τετάρτη, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ.

Νωρίτερα σήμερα, σε μια ευρύτερη σύγχυση, ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν είχε δηλώσει πως το βραβείο θα το παραλάβει η κόρη της Ματσάδο, καθώς στη νικήτρια του Νόμπελ έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη Βενεζουέλα. Τα δεδομένα ωστόσο ανατράπηκαν.

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε τον Οκτώβριο να απονείμει το βραβείο Νόμπελ 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Πηγή: naftemporiki.gr