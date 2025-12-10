Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ματσάδο: Θα βρίσκεται στο Όσλο, αλλά όχι στην απονομή του Νόμπελ Ειρήνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Νωρίτερα η διεύθυνση του Ινστιτούτου είχε δηλώσει ότι το Νόμπελ θα το παραλάβει η κόρη της

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ασφαλής και «θα έρθει στο Όσλο», αλλά όχι εγκαίρως για την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης την Τετάρτη, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ.

Νωρίτερα σήμερα, σε μια ευρύτερη σύγχυση, ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν είχε δηλώσει πως το βραβείο θα το παραλάβει η κόρη της Ματσάδο, καθώς στη νικήτρια του Νόμπελ έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη Βενεζουέλα. Τα δεδομένα ωστόσο ανατράπηκαν.

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε τον Οκτώβριο να απονείμει το βραβείο Νόμπελ 2025 στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Πηγή: naftemporiki.gr

Tags

ΝόμπελβραβείοΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα