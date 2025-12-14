Ουκρανία: Έτοιμη να εγκαταλείψει την ένταξη στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα εγγυήσεις

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τον στόχο της ένταξης στο ΝΑΤΟ, εφόσον λάβει ισχυρές και δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους της, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες πριν από κρίσιμες συνομιλίες με Αμερικανούς απεσταλμένους στο Βερολίνο.

Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική μεταστροφή για το Κίεβο, καθώς η ένταξη στο ΝΑΤΟ αποτελούσε εδώ και χρόνια βασικό στρατηγικό στόχο της χώρας και έχει μάλιστα κατοχυρωθεί στο ουκρανικό Σύνταγμα ως εγγύηση απέναντι στη ρωσική απειλή. Παράλληλα, η αποδοχή μιας τέτοιας φόρμουλας καλύπτει ένα από τα πάγια αιτήματα της Μόσχας, χωρίς ωστόσο –όπως ξεκαθάρισε ο Ζελένσκι– να συνεπάγεται παραχώρηση ουκρανικών εδαφών.

«Από την πρώτη στιγμή, η επιθυμία της Ουκρανίας ήταν η ένταξη στο ΝΑΤΟ, γιατί αυτό σημαίνει πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας. Ωστόσο, ορισμένοι εταίροι στις ΗΠΑ και την Ευρώπη δεν στήριξαν αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε απαντήσεις που έδωσε σε δημοσιογράφους μέσω διαδικτυακής συνομιλίας.

Όπως εξήγησε, η εναλλακτική λύση των διμερών εγγυήσεων ασφαλείας συνιστά ήδη έναν συμβιβασμό από την πλευρά του Κιέβου. «Εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, αντίστοιχες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, καθώς και δεσμεύσεις ασφάλειας από Ευρωπαίους εταίρους και χώρες όπως ο Καναδάς και η Ιαπωνία, μπορούν να αποτρέψουν μια νέα ρωσική εισβολή», είπε, τονίζοντας ότι αυτές οι εγγυήσεις θα πρέπει να έχουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα απαιτήσει από την Ουκρανία να εγκαταλείψει επίσημα κάθε φιλοδοξία ένταξης στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει δυνάμεις από περιοχές του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει. Παράλληλα, το Κρεμλίνο επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραμείνει ουδέτερη χώρα και ότι δεν μπορεί να φιλοξενεί νατοϊκά στρατεύματα. Ρωσικές πηγές έχουν αναφέρει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει μάλιστα γραπτές εγγυήσεις από μεγάλες δυτικές δυνάμεις πως το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς ανατολάς, αποκλείοντας χώρες όπως η Ουκρανία, η Γεωργία και η Μολδαβία.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν στο πλαίσιο εντατικών διπλωματικών διεργασιών στο Βερολίνο, όπου αναμένεται να συναντηθεί με Ευρωπαίους ηγέτες και Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ. Η αποστολή τους θεωρείται ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον διαβλέπει περιθώριο προόδου σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

Ζελένσκι: «Δίκαιη» η εκεχειρία κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, βρίσκεται υπό συζήτηση ένα σχέδιο περίπου 20 σημείων, το οποίο στο τέλος προβλέπει κατάπαυση του πυρός. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μια εκεχειρία κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου θα μπορούσε να αποτελέσει «δίκαιη επιλογή», διευκρινίζοντας πάντως ότι το Κίεβο δεν διεξάγει απευθείας συνομιλίες με τη Μόσχα.

Ουκρανία: Καμία κατάπαυση πυρός χωρίς πλήρη ρωσικό έλεγχο του Ντονμπάς, λέει το Κρεμλίνο

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παρατείνει σκόπιμα τον πόλεμο, συνεχίζοντας τα πλήγματα σε πόλεις και κρίσιμες υποδομές. Όπως ανέφερε, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δίκτυα ενέργειας, θέρμανσης και ύδρευσης.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με πρωταγωνιστικό ρόλο της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, επιχειρούν να διαμορφώσουν κοινή στάση απέναντι στις αμερικανικές προτάσεις, τις οποίες ορισμένοι έχουν χαρακτηρίσει «κρίσιμη καμπή» για το μέλλον της Ουκρανίας. Στο τραπέζι βρίσκεται και η αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του ουκρανικού κράτους και της άμυνάς του.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η αντιπαράθεση ΝΑΤΟ – Ρωσίας παραμένει έντονη. Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε πρόσφατα ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για έναν πόλεμο μεγάλης κλίμακας, δηλώνοντας ότι «η Ρωσία είναι ο επόμενος στόχος». Το Κρεμλίνο απέρριψε τις δηλώσεις αυτές ως «ανεύθυνες», με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να κατηγορεί τη Δύση ότι έχει «ξεχάσει τι πραγματικά ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος».

