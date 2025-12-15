Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έως το 2100 το τροπικό δάσος του Αμαζονίου μπορεί να αντιμετωπίζει 150 ημέρες ξηρασίας τον χρόνο

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το νέο κλιματικό καθεστώς στον Αμαζόνιο, μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα τροπικά δάση.

Σε μία πιο θερμή κλιματική κατάσταση, με συχνότερες και εντονότερες ξηρασίες, συνθήκες που δεν έχουν καταγραφεί στη Γη εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια, εισέρχεται ο Αμαζόνιος, όπως προέκυψε από νέα, μεγάλη επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα για τον Αμαζόνιο και το κλίμα του έγινε υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, με τη συμμετοχή δεκάδων ερευνητών από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στις 10 Δεκεμβρίου στο επιστημονικό περιοδικό Nature, αν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνεχιστούν στα σημερινά επίπεδα, μέχρι το 2100 ο Αμαζόνιος θα μπορούσε να βιώνει έως και 150 ημέρες τον χρόνο ακραίας θερμής ξηρασίας, ακόμη και κατά την υγρή περίοδο.

Οι συνθήκες αυτές απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα του μεγαλύτερου τροπικού δάσους του πλανήτη και περιορίζουν δραστικά την ικανότητά του να απορροφά διοξείδιο του άνθρακα. Τα τροπικά δάση απορροφούν περισσότερες ανθρωπογενείς εκπομπές CO₂ από οποιοδήποτε άλλο οικοσύστημα στη Γη, ωστόσο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι μετά από έντονες ξηρασίες στον Αμαζόνιο, τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αυξάνονται αισθητά.

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

