Σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά - Συλλήψεις στη Βαυαρία

Την Παρασκευή συνελήφθησαν πέντε άτομα στην περιοχή Dingolfing της Κάτω Βαυαρίας με την κατηγορία της πρόθεσης διάπραξης τρομοκρατικής επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά της περιοχής.

Πρόκειται για τρία άτομα από το Μαρόκο, έναν από την Αίγυπτο και έναν από τη Συρία.

Δημοσίευμα της εφημερίδας Tagesspiegel αναφέρει ότι οι άνδρες που συνελήφθησαν φαίνεται πως δεν είχαν ακόμη επιλέξει συγκεκριμένο στόχο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοακίμ Χέρμν. Οι αστυνομικές Αρχές κάνουν λόγο για ισλαμικά κίνητρα των συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται πως προγραμμάτιζαν να επιτεθούν σε χριστουγεννιάτικη αγορά με αυτοκίνητο.

Με αφορμή τις συλλήψεις αυτές, ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος του Συνδικάτου των Αστυνομικών, Γιόχεν Κόπελκε, εξέφρασε με δηλώσεις του στα ΜΜΕ του ομίλου FUNKE την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων.

Προειδοποίησε ότι η υπόθεση αυτή ενδέχεται να μην είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά η αρχή ενός νέου κύματος βίας. Πρόσθεσε δε ότι οι πολιτικές εξελίξεις και οι επικείμενες εκλογές καθιστούν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών κρίσιμο παράγοντα, και σημείωσε ότι τέτοιες ενέργειες μπορεί να αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της δημοκρατίας.

Τέλος, ανέφερε, ότι οι δράστες συχνά στρατολογούνται μέσω διαδικτύου και καθοδηγούνται από το εξωτερικό.

