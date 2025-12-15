Ο Τραμπ θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά κατά το δείπνο των ηγετών στο Βερολίνο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο αποψινό δείπνο στο Βερολίνο με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βονοντίμιρ Ζελένσκι, θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα. Ο Τραμπ θα συμμετάσχει τηλεφωνικά, πρόσθεσε.

Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που συζητείται στο Βερολίνο, ανέφερε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά, προειδοποίησαν ότι αυτές οι εγγυήσεις δεν θα είναι για πάντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι θα δεχτούν τις εγγυήσεις στην τελική συμφωνία», σημείωσαν

Ένας αξιωματούχος είπε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να αποτρέψει μια επέκταση της Ρωσίας δυτικότερα.

Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πηγές, το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει επιλυθεί. Για το εδαφικό, ο Ζελένσκι έπρεπε να το συζητήσει με την ομάδα του. Η οριστική απόφαση πάντως για το θέμα αυτό εναπόκειται στο Κίεβο.

Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει ένα «χάσμα» μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σε ό,τι αφορά τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

