Ταϊλάνδη: Βουδιστής μοναχός επέζησε επί τέσσερις μέρες παγιδευμένος ανάποδα σε σπηλιά! (εικόνες & βίντεο)

Ένας 77χρονος βουδιστής μοναχός στην Ταϊλάνδη κατάφερε να επιβιώσει επί τέσσερις ημέρες παγιδευμένος ανάποδα σε μια στενή σπηλιά, χωρίς τροφή και νερό!

Ο Luang Ta Somchai εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου από τον ναό Wat Thammasathan Phasawan, στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη.

Εθελοντές και τοπικοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων γύρω από τον ναό, χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι τον εντοπισμό του μοναχού τέσσερις ημέρες αργότερα.

Ο μοναχός βρέθηκε εγκλωβισμένος σε φυσικό λαβύρινθο

Τελικά, στις 11 Δεκεμβρίου, οι διασώστες εντόπισαν τον μοναχό παγιδευμένο σε ένα στενό βραχώδες άνοιγμα, στο τρίτο και βαθύτερο τμήμα μιας σπηλιάς. Για να φτάσουν μέχρι εκεί χρειάστηκε να κατέβουν σε βάθος περίπου 30 μέτρων.

Μέσα από το άνοιγμα φαινόταν μόνο τα πόδια του μοναχού, καθώς το κεφάλι και οι ώμοι του είχαν σφηνωθεί στα βράχια. Αστυνομικοί και διασώστες κατέβηκαν δεμένοι ανάποδα με σχοινιά σε έναν εξαιρετικά περιορισμένο χώρο για να τον προσεγγίσουν.

Τρίωρη επιχείριση απεγκλωβισμού

Όπως δήλωσε ο 77χρονος μοναχός, είχε εισέλθει από διαφορετικό σημείο στο σύστημα των σπηλαίων, αλλά χάθηκε μέσα στον φυσικό λαβύρινθο και δεν κατάφερε να βρει έξοδο.

«Περπάτησα μέσα στη σπηλιά, αλλά δεν μπορούσα να βγω. Δεν είχα τηλέφωνο, οπότε απλώς περίμενα και φώναζα για βοήθεια», ανέφερε ο μοναχούς, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του σε όσους συμμετείχαν στη διάσωσή του.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες, με τους διασώστες να αφαιρούν προσεκτικά βράχια γύρω από το σώμα του.

Παρά την τετραήμερη δοκιμασία του, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο μοναχός υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα και αφυδάτωση. «Είχε τις αισθήσεις του όταν τον βρήκαμε, αλλά ήταν εξαντλημένος σωματικά, με εκδορές σε όλο του το σώμα», δήλωσε η αξιωματικός διάσωσης Tawadee.

Οι Αρχές τόνισαν πως η επιβίωσή του μοναχού για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς καμία βοήθεια, θεωρείται εξαιρετικά σπάνια και εντυπωσιακή.

Πηγή: iefimerida.gr