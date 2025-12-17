Bloomberg: Η Τουρκία εξετάζει επιστροφή των S-400 στη Ρωσία για να πάρει τα F-35 από ΗΠΑ

Η Τουρκία επιδιώκει να επιστρέψει τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, μια κίνηση που ενδεχομένως θα της επέτρεπε να αγοράσει αμερικανικής κατασκευής μαχητικά F-35.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το ζήτημα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Τουρκμενιστάν την περασμένη εβδομάδα, μετά από παρόμοιες συζητήσεις που είχαν προηγηθεί μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η τουρκική προεδρία και το υπουργείο Άμυνας αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι υποβλήθηκε τέτοιο αίτημα κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Η κίνηση του Ερντογάν έρχεται μετά την αύξηση των πιέσεων από την Ουάσινγκτον για την εγκατάλειψη της προηγμένης ρωσικής τεχνολογίας.

Η... προαναγγελία από Μπάρακ

Η κατοχή των πυραύλων από την Τουρκία και η επιθυμία της να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο.

Ο στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου και πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Άγκυρα είναι κοντά στο να εγκαταλείψει τους S-400, προβλέποντας ότι το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες.

Η εγκατάλειψη του ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και για πρόσβαση στα μαχητικά F-35, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Κορυφαίος Τούρκος διπλωμάτης δήλωσε πρόσφατα ότι αναμένει την άρση των κυρώσεων το επόμενο έτος.

Πηγή: cnn.gr