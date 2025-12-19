TikTok: Συμφωνία της ByteDance με επενδυτές – Τέλος στις απόπειρες Τραμπ για απαγόρευσή του στις ΗΠΑ

Η κινεζική ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με Αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές για την πλειοψηφία των δραστηριοτήτων της εφαρμογής στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε στους εργαζομένους της ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας, Σου Ζι Τσου.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα, το 50% της νέας κοινοπραξίας θα ανήκει σε επενδυτικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν η Oracle, η Silver Lake και η επενδυτική εταιρεία MGX με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιανουαρίου και βάζει τέλος σε πολυετείς προσπάθειες της Ουάσινγκτον να εξαναγκάσει την ByteDance να πουλήσει τις αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η συμφωνία ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο που είχε παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την εφαρμογή νόμου που προέβλεπε την απαγόρευση της εφαρμογής, εφόσον δεν προχωρούσε η πώλησή της.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα της TikTok, η συμφωνία θα επιτρέψει σε «περισσότερους από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν έναν κόσμο απεριόριστων δυνατοτήτων, ως μέρος μιας ζωτικής παγκόσμιας κοινότητας».

Με βάση τους όρους, η ByteDance θα διατηρήσει ποσοστό 19,9% της επιχείρησης, ενώ Oracle, Silver Lake και MGX θα κατέχουν από 15% η καθεμία. Το υπόλοιπο 30,1% θα ανήκει σε συνδεδεμένες εταιρείες υφιστάμενων επενδυτών της ByteDance.

Ο Λευκός Οίκος έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι η Oracle, συνιδρυτής της οποίας είναι ο υποστηρικτής του Τραμπ, Λάρι Έλισον, θα αναλάβει την αδειοδότηση του αλγορίθμου προτάσεων του TikTok στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας ακολούθησε αλλεπάλληλες καθυστερήσεις.

Τον Απρίλιο του 2024, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, το αμερικανικό Κογκρέσο είχε ψηφίσει νόμο που προέβλεπε την απαγόρευση της εφαρμογής για λόγους εθνικής ασφάλειας, εκτός αν πωλούνταν. Ο νόμος επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2025, ωστόσο η εφαρμογή του αναβλήθηκε επανειλημμένα από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η κυβέρνησή του επεξεργαζόταν το νέο σχήμα ιδιοκτησίας.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, έδωσε το «πράσινο φως» στη συμφωνία. Παρά τη συνάντηση των δύο ηγετών τον Οκτώβριο, το μέλλον της πλατφόρμας παρέμενε αβέβαιο, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου για εμπορικά και άλλα ζητήματα.

«Το TikTok έχει μετατραπεί σε διαπραγματευτικό χαρτί στη γενικότερη σχέση ΗΠΑ–Κίνας», δήλωσε ο Άλβιν Γκρέιλιν, λέκτορας στο MIT. Όπως σημείωσε, η πρόσφατη αποκλιμάκωση των εντάσεων καθιστά την έγκριση του Πεκίνου λιγότερο ένδειξη υποχώρησης και περισσότερο μια ελεγχόμενη αποκλιμάκωση που επιτρέπει και στις δύο πλευρές να παρουσιάσουν εσωτερικά μια πολιτική νίκη.

Η συμφωνία, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν από το Όρεγκον υποστήριξε ότι δεν προστατεύει ουσιαστικά την ιδιωτικότητα των Αμερικανών χρηστών. Σύμφωνα με τους όρους, ο αλγόριθμος προτάσεων του TikTok θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα Αμερικανών χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ροές περιεχομένου δεν επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες. «Δεν είναι σαφές ότι αυτό καθιστά τον αλγόριθμο πιο ασφαλή», τόνισε.

Επιφυλάξεις εξέφρασαν και ορισμένοι χρήστες της πλατφόρμας. Η μικρή επιχειρηματίας Τίφανι Τσιάνσι, με περισσότερους από 300.000 ακολούθους στο TikTok, δήλωσε ότι ελπίζει οι νέοι επενδυτές να διατηρήσουν την ίδια εμπειρία για τους δημιουργούς και τις μικρές επιχειρήσεις. Όπως είπε, το TikTok αποτελεί βασικό εργαλείο προώθησης, προσφέροντας ευνοϊκότερους όρους κατανομής εσόδων σε σύγκριση με ανταγωνιστικές πλατφόρμες.

Η TikTok αναφέρει ότι περισσότερες από επτά εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν την εφαρμογή για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τους.

