Πέντε νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο-καταφύγιο στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι άνοιξε πυρ κατά «υπόπτων»

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για εκτοπισμένους προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ εναντίον «υπόπτων».

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εντοπίστηκαν πέντε σοροί μετά από βομβαρδισμό στο «Σχολείο των Μαρτύρων», το οποίο χρησιμοποιείται ως καταφύγιο στη συνοικία Τούφα, στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Από την πλευρά του, σε ερώτηση του AFP, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στρατιώτες «πυροβόλησαν ύποπτα άτομα για να εξαλείψουν την απειλή», προσθέτοντας πως είναι ενήμερος για τους ισχυρισμούς περί θυμάτων και ότι οι σχετικές πληροφορίες «διερευνώνται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

