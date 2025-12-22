Αυτό το ευρωπαϊκό χωριό θεωρείται το πιο όμορφο στον κόσμο

Πολλοί γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει χωριό: ακόμη κι αν δεν έχουμε ζήσει μόνιμα σε κάποιο, έχουμε αναμνήσεις από διακοπές με συγγενείς, από καλοκαίρια γεμάτα μυρωδιές, ήχους και εικόνες. Η ομορφιά ενός χωριού δεν εξαντλείται σε εντυπωσιακά φωτογραφικά κάδρα, αλλά έχει να κάνει με την ατμόσφαιρα, τις μυρωδιές και, φυσικά, τη ζεστασιά των ντόπιων, που καλωσορίζουν τους ευγενικούς επισκέπτες αλλά ξέρουν και να προστατεύουν τον χαρακτήρα του τόπου από τις υπερβολικές απαιτήσεις του τουρισμού.

Αυτά φαίνεται πως είναι και τα κριτήρια βάσει των οποίων ο ΟΗΕ επέλεξε το «πιο όμορφο χωριό στον κόσμο». Και ναι, είναι ευρωπαϊκό, με αέρα μάλιστα της Μεσογείου. Ένα μέρος όπου η ιστορία και η φύση συνυπάρχουν σε τέλεια αρμονία. Είναι το Ρούπιτ ι Προύιτ στην Καταλονία της Ισπανίας.

Το βραβείο όχι μόνο αναδεικνύει την εκπληκτική ομορφιά και την ιστορική κληρονομιά του χωριού, αλλά και τη δέσμευσή του στον βιώσιμο τουρισμό.

Η βράβευση αποτελεί μέρος του προγράμματος «Καλύτερα Τουριστικά Χωριά», το οποίο προωθεί εξαιρετικούς προορισμούς που διατηρούν πολιτιστικές και φυσικές αξίες.

Πέτρινα σπίτια και ξύλινη κρεμαστή γέφυρα

Το Ρούπιτ ι Προύιτ ήταν κάποτε δύο οικισμοί, το Ρούπιτ και το Προύιτ, που το 1977 ενώθηκαν κρατώντας και τα δύο ονόματα. Ανήκει στην επαρχία Οσόνα της Καταλονίας και βρίσκεται στην ορεινή περιοχή βόρεια της Βαρκελώνης, απ' όπου κάποιος μπορεί να πάει οδικώς σε λίγο παραπάνω από μιάμιση ώρα. Είναι ένας από τους πολλούς λόγους που αξίζει κανείς να βρεθεί στην περιοχή, εκτός από την πολυδιαφημισμένη Βαρκελώνη με τα έργα του Γκαουντί και τη διάσημη ποδοσφαιρική ομάδα.

Το μεσαιωνικό χωριό Ρούπιτ κατοικείται από τον 12ο αιώνα, ενώ τα περισσότερα σπίτια που βλέπουμε σήμερα πρωτοχτίστηκαν τον 16ο και τον 17ο αιώνα. Τοπόσημο του χωριού, εκτός από τα παλιά σπίτια που βρίσκονται κάτω από υψώματα με εντυπωσιακά σχήματα, είναι μια κρεμαστή γέφυρα. Αρκετά κοντά βρίσκεται επίσης ο μεγαλύτερος καταρράκτης της Καταλονίας, στο Σαγιέντ.

Σπάνια αρχιτεκτονική και φυσικό περιβάλλον σε αρμονία

Τα πέτρινα σπίτια του 16ου και 17ου αιώνα συνδυάζονται αρμονικά με το τοπίο. Η ξύλινη κρεμαστή γέφυρα που βρίσκεται πάνω από το ρέμα Ρούπιτ είναι μεν χτισμένη τον 20ό αιώνα αλλά δένει εξαιρετικά με το υπόλοιπο τοπίο. Συνδέει τα δύο μέρη του χωριού και προσφέρει εκπληκτική θέα στη γύρω περιοχή. Ναοί επίσης χτισμένοι πριν από πέντε και έξι αιώνες, δίνουν έναν τόνο κατάνυξης στο εντυπωσιακό τοπίο.

Το φυσικό περιβάλλον του Ρούπιτ ι Προύιτ είναι τόσο εντυπωσιακό όσο και η αρχιτεκτονική του. Περιτριγυρισμένο από πυκνά δάση, βαθιά φαράγγια και απόκρημνους βράχους, το χωριό προσφέρει πολλές επιλογές για υπαίθριες δραστηριότητες. Οι πεζοπόροι και οι ποδηλάτες βουνού μπορούν να εξερευνήσουν πλήθος από μονοπάτια, απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα και την παρθένα φύση.

Τοπική καταλανική κουζίνα και βιώσιμος τουρισμός

Η τοπική κουλτούρα και γαστρονομία δίνουν ακόμα περισσότερους πόντους στο βραβευμένο χωριό του Ρούπιτ ι Προύιτ. Η παραδοσιακή καταλανική κουζίνα που σερβίρεται στα εστιατόρια του χωριού αποτελεί επίσης πόλο έλξης.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τοπικές σπεσιαλιτέ, όπως εσκουδέλα, κανελόνια με μανιτάρια και το ντόπιο παντεσπάνι, «πα ντε πεσίκ». Οι νοστιμιές συνδυάζονται με τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων και ο συνδυασμός υπόσχεται αξέχαστες γαστρονομικές εμπειρίες.

Ειδικά για τη βράβευση ως το ομορφότερο χωριό του κόσμου, ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε το βιώσιμο τουριστικό μοντέλο του Ρούμπιτ ι Προύιτ. Η τοπική κοινότητα προωθεί τη διατήρηση του τοπικού πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Παρά το βραβείο, το χωριό έχει προστατευθεί από τον μαζικό τουρισμό και διατηρεί την αυθεντική του γοητεία. Ο δήμος δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία της ηρεμίας και της φυσικής ομορφιάς της περιοχής, καθιστώντας την ιδανικό προορισμό για μια γαλήνια απόδραση.

