Σύμβαση σχεδόν 9 δις δολαρίων με Boeing για ισραηλινά F-15 ανακοίνωσε το Πεντάγωνο

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες Δευτέρα, λίγη ώρα αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, την ανάθεση σύμβασης στην Boeing, που αφορά πρόγραμμα κατασκευής νέων μαχητικών πολλαπλών ρόλων F-15, προοριζόμενων για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

«Η σύμβαση αυτή προβλέπει τον σχεδιασμό, την ολοκλήρωση, τον εφοδιασμό με όργανα, τη δοκιμή, την παραγωγή και την παράδοση 25 νέων F-15IA στην ισραηλινή πολεμική αεροπορία», ανακοίνωσε, λέγοντας ότι αυτή η τελευταία έχει την «επιλογή» (option) για την απόκτηση «άλλων 25», σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου.

Οι ΗΠΑ παραμένουν επί δεκαετίες ο κυριότερος προμηθευτής όπλων του Ισραήλ, του στενότερου συμμάχου τους στη Μέση Ανατολή.

Διαδηλωτές και ακτιβιστές για την παλαιστινιακή υπόθεση και μέλη του κινήματος ειρήνης έχουν απαιτήσει η Ουάσιγκτον να σταματήσει τη χορήγηση στρατιωτικής υποστήριξης στο Ισραήλ, εξαιτίας του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Κάτι τέτοιο όμως δεν εξετάστηκε καν από τις κυβερνήσεις του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ και του του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου, οι παραδόσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2035.

