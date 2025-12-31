Νετανιάχου: Οι Ιρανοί επανέρχονται στην παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και στα πυρηνικά

To Ιράν προσπαθεί να ανακτήσει τις στρατιωτικές του ικανότητες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο Fox News.

«Οι Ιρανοί εξασκούνται στην εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ και επανέρχονται στην παραγωγή τους», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Προσπαθούν επίσης να επανέλθουν στον πυρηνικό τομέα. Ο Πρόεδρος Τραμπ τους είπε: 'Μην το κάνετε!' και το Ιράν πρέπει να καταλάβει ότι απαγορεύεται ο εμπλουτισμός ουρανίου και ότι πρέπει να βγάλει από τη χώρα ό,τι έχει κρύψει. Δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση», πρόσθεσε «αλλά αν συμβεί αυτό...».

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ικανοποιημένες από το γεγονός ότι δεν προχωρά με το δικό της ρυθμό η εφαρμογή της Φάσης Β’ της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, είπε πως δεν έχει ακούσει καμία κριτική από τον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος «κατανοεί πολύ καλά τι συμβαίνει, και το άκουσα και χθες».

Αναφερόμενος εξάλλου στη Χαμάς, υποστήριξε ότι η τρομοκρατική οργάνωση έχει «έχει περίπου 60.000 όπλα, Καλάσνικοφ και άλλα» τα οποία «πρέπει να εξαφανιστούν» κατά την έκφρασή του. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Χαμάς δεν είναι πια αυτή που ήταν. Όσο για τη Χεζμπολάχ τη χαρακτήρισε ως «σκιά του εαυτού της».

Για τη βία εποίκων στη Δυτική Όχθη, ο Νετανιάχου είπε ότι πρόκειται για ένα περιθωριακό φαινόμενο. «Είναι υπερβολικά διογκωμένο. Πρόκειται για αγόρια από κατεστραμμένα σπίτια», είπε παραπέμποντας στην οργάνωση Hilltop Youth (Νεολαία των Λοφοκορφών) η οποία βρίσκεται πίσω από τη βία αλλά και τις εγκληματικές πράξεις που έχουν καταγραφεί. «Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό», συνέχισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, «αλλά προσπαθούν να δημιουργήσουν συμμετρία μεταξύ αυτών και χιλιάδων τρομοκρατικών επιθέσεων – και δεν υπάρχει συμμετρία εδώ». «Κάνω μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να το αποτρέψω» είπε, αναφερόμενος στο κύμα βίας των εποίκων.

Όσον αφορά τη Συρία, είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ενδιαφέρεται να επιτρέψει μια προσπάθεια σταθεροποίησης, αλλά εξέφρασε ισχυρές αμφιβολίες. «Είδαμε τι συνέβη στην επέτειο επικράτησης αυτής της Κυβέρνησης - ο μισός τους στρατός είναι τζιχαντιστές. Είμαστε σε συνομιλίες μαζί τους και ελπίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια συμφωνία» ανέφερε.

Αίσθηση στο Ισραήλ προκάλεσε αναφορά στο ζήτημα αμνήστευσης του Πρωθυπουργού, για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει στο Δικαστήριο σε δεύτερη συνέντευξή του δίκτυο Newsmax. Αφού επανέλαβε ότι είναι «σε δίκες και έρευνες εδώ και δέκα χρόνια» και ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ είχε δίκιο όταν ζήτησε χάρη», ο Βενιαμίν Νετανιάχου ερωτήθηκε εάν θα λάβει χάρη και απάντησε: «Δεν ξέρω, θα το μάθουμε σύντομα». Η τελευταία λέξη προκάλεσε σχόλια στο Ισραήλ με δημοσιογράφους να απορούν εάν ο Πρωθυπουργός ξέρει κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν οι Ισραηλινοί.

