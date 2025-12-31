Η Τουρκία συνέλαβε 125 υπόπτους για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν την Τετάρτη σε επιχειρήσεις κατά υπόπτων μελών της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, συλλαμβάνοντας 125 άτομα σε ταυτόχρονες επιδρομές σε 25 επαρχίες.

Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία συνέλαβε εκατοντάδες υπόπτους σε επιδρομές με στόχο την πρόληψη πιθανών επιθέσεων κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σημειώνει το Associated Press.

Μέλη του Ισλαμικού Κράτους άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών που πραγματοποιούσαν μια τέτοια επιδρομή στη βορειοδυτική επαρχία Γιάλοβα τη Δευτέρα.

Έξι ύποπτοι και τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν στη σύγκρουση, ενώ άλλοι οκτώ αστυνομικοί και ένας νυχτοφύλακας τραυματίστηκαν όταν οι δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν σε ένα σπίτι που χρησιμοποιούταν ως κρησφύγετο.

Οι αρχές ανέφεραν ότι όλοι οι ύποπτοι μαχητές ήταν Τούρκοι πολίτες.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε ότι οι επιδρομές της Τετάρτης συντονίστηκαν από την αστυνομία και τη χωροφυλακή και πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα, η Σμύρνη, η Προύσα και η Γιάλοβα.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει πραγματοποιήσει μια σειρά θανατηφόρων επιθέσεων στην Τουρκία, με πιο γνωστή την επίθεση σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς την 1η Ιανουαρίου 2017, στην οποία σκοτώθηκαν 39 άτομα.

Η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει παρόμοιες μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά υπόπτων μελών τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η τελευταία επιχείρηση πραγματοποιείται σε ένα κλίμα εμφανούς παγκόσμιας αναζωπύρωσης, που χαρακτηρίζεται από μια πρόσφατη επίθεση εμπνευσμένη από το Ισλαμικό Κράτος στην Αυστραλία και επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων στη γειτονική Συρία.

