Ο Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφία του Μαδούρο με χειροπέδες μέσα στο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες μεταφέρονται αυτή την ώρα Στη Νέα Υόρκη μέσω του αμερικανικού πολεμικού πλοίου Iwo Jima, όπως δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφία του Μαδούρο με χειροπέδες μέσα στο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ.

Ο Μαδούρο είναι επάνω στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Iwo Jima, φοράει γκρι φόρμα και έχει τόσο τα μάτια όσο και τα αυτιά του καλυμμένα. Τα χέρια του είναι δεμένα και με δυσκολία κρατάει ένα μπουκάλι νερό.

Στο Γκουαντάναμο οδηγείται ο Μαδούρο

Στο Γκουαντάναμο για λόγους ασφαλείας μεταφέρει το FBI τον Νικολάς Μαδούρο.

Το ABC αποκαλύπτει «κόντρα» ανάμεσα σε FBI και CIA με το FBI να υπογραμμίζει πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι ασφαλείας και δεν μπορεί να μείνει για τόσες ώρες υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι παρακολούθησε την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο σε πραγματικό χρόνο από ένα δωμάτιο στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, μαζί με στρατηγούς.

