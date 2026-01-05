Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Oγδόντα τρία άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται μετά την καταστροφική πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά. Οι σοροί πέντε Ιταλών εφήβων επαναπατρίστηκαν από την Ελβετία.

Τέσσερις ημέρες μετά την καταστροφή, η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε ότι και οι 116 τραυματίες στην θανατηφόρα πυρκαγιά έχουν πλέον ταυτοποιηθεί, μαζί με τους 40 νεκρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι.

Οι ελβετικές αρχές πιστεύουν ότι η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, στην πολυτελή αλπική πόλη-θέρετρο σκι Κραν Μονατανά ξεκίνησε στο υπόγειό του όταν βεγγαλικά που ήταν προσαρτημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας άγγιξαν τον ηχομονωτικό αφρό στην οροφή.

«Αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και έπρεπε να είχε αποφευχθεί μέσω της πρόληψης και της κοινής λογικής», δήλωσε ο Τζιαν Λορέντζο Κορνάδο, Πρέσβης της Ρώμης στην Ελβετία, ο οποίος ήταν παρών στο αεροδρόμιο Σιόν για τον επαναπατρισμό των σορών.

Η αστυνομία στο καντόνιο Bαλί ανακοίνωσε ότι και οι 116 τραυματίες έχουν ταυτοποιηθεί και ότι ογδόντα τρεις από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Χθες ανακοινώθηκε ότι ταυτοποιήθηκαν και όλα τα θύματα, ηλικίας από 14 ως 39 ετών.

Οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες είναι Ελβετοί.

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται υπήκοοι 19 χωρών, συμπεριλαμβανομένων εννέα Γάλλων και έξι Ιταλών.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν 23 Γάλλοι, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι και δύο Πολωνοί υπήκοοι, δήλωσε η αστυνομία τη Δευτέρα.

Οι εγκαυματίες με τα πιο σοβαρά τραύματα έχουν μεταφερθεί αεροπορικώς σε εξειδικευμένα κέντρα στην Ελβετία και στο εξωτερικό.

Η Ελβετία κήρυξε την Παρασκευή ημέρα εθνικού πένθους, με όλες τις καμπάνες των εκκλησιών στη χώρα να χτυπούν στις 14:00 (15:00 ώρα Κύπρου). Έχει επίσης προγραμματιστεί να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να επισκεφθεί την Ελβετία την Παρασκευή για την τελετή.

Πηγή: ΚΥΠΕ