Χιόνια και παγετός σαρώνουν την Ευρώπη και προκαλούν προβλήματα

Σοβαρά προβλήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες προκαλούν τα χιόνια, ο πάγος και οι πολικές θερμοκρασίες, που έπληξαν την Τρίτη την Ευρώπη, οδηγώντας σε θανατηφόρα τροχαία, ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων και μεγάλη αναστάτωση στις μετακινήσεις.

Στη Γαλλία, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα εξαιτίας των επικίνδυνων συνθηκών στους δρόμους. Οι αρχές στην περιοχή Λε Λαντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσαν τρεις νεκρούς, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι φέρονται να σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς, γύρω από το Παρίσι. Εκεί, οι αρχές διέταξαν την απομάκρυνση των φορτηγών από το οδικό δίκτυο, καθώς η χιονόπτωση προκάλεσε τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα τη Δευτέρα.

Le Stade de France sous la neige ❄️#neige pic.twitter.com/SoampcoeOs — Stade de France (@StadeFrance) January 5, 2026

Το Παρίσι ξύπνησε την Τρίτη καλυμμένο με ένα λευκό πέπλο χιονιού στα εμβληματικά του κτίρια και αξιοθέατα, ενώ μαθητές σχολείων που δεν λειτούργησαν απόλαυσαν μια απρόσμενη ημέρα αργίας. Αντίθετα, οι αεροπορικοί ταξιδιώτες ήρθαν αντιμέτωποι με ακυρώσεις, καθώς η έντονη χιονόπτωση οδήγησε στο κλείσιμο έξι αεροδρομίων στη βόρεια και δυτική Γαλλία.

Χάος στις μετακινήσεις στην Ολλανδία

Στην Ολλανδία, το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ανακοίνωσε ότι περίπου 400 πτήσεις καθηλώθηκαν στο έδαφος, καθώς τα συνεργεία προσπαθούσαν να καθαρίσουν τους διαδρόμους και να αποπαγώσουν τα αεροσκάφη. Εκατοντάδες πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί από τη Δευτέρα, ενώ προβλέπονται νέες χιονοπτώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η πρόσβαση στο αεροδρόμιο αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς παγωμένα σημεία στις γραμμές και τεχνικό πρόβλημα στο λογισμικό προκάλεσαν χάος στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Αν και αργότερα επανήλθαν περιορισμένα δρομολόγια, οι διαδρομές γύρω από το Άμστερνταμ παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό κλειστές. Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων κάλεσε τους πολίτες να μετακινούνται «μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο».

Door het aantal incidenten kunnen onze weginspecteurs niet overal op tijd bij zijn. Bij afrit Utrecht-Langerak (#A2) proberen weggebruikers elkaar zo goed mogelijk te helpen om verder te komen. https://t.co/DvlAzjUEi9 pic.twitter.com/PHGqRKVp9Z — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 5, 2026

Κακοκαιρία και στην Ιταλία

Στη Ρώμη, οι συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων, που προκάλεσαν υπερχείλιση του Τίβερη ποταμού, επηρέασαν και τις εορταστικές εκδηλώσεις των Θεοφανείων. Η πλατεία του Αγίου Πέτρου ήταν μόνο μερικώς γεμάτη, καθώς χιλιάδες πιστοί παρακολούθησαν την ευλογία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ κρατώντας ομπρέλες. Ο δήμαρχος Ρώμης εξέδωσε εντολή περιορισμού της πρόσβασης σε πάρκα και περιοχές με κίνδυνο πτώσης δέντρων ή πλημμυρών.

Βορειότερα, χιόνι έπεσε και στην Μπολόνια, ενώ στα Δολομιτικά Άλπεα οι χιονοπτώσεις έφεραν χαμόγελα στους φίλους του σκι. Ωστόσο, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της βόρειας και κεντρικής Ιταλίας.

Fabriano (AN), alberi caduti sulla sede stradale per le precipitazioni nevose: portati a termine dai #vigilidelfuoco diversi interventi per la rimozione delle piante e il ripristino della viabilità#5gennaio pic.twitter.com/RVROacUGeg — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 5, 2026

Πολικό ψύχος στη Βρετανία

Στη Βρετανία, η θερμοκρασία έπεσε έως και τους -12,5 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε σιδηροδρομικές, οδικές και αεροπορικές μετακινήσεις και οδηγώντας στο κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων στις βόρειες περιοχές. Ιπποδρομίες και ποδοσφαιρικοί αγώνες ακυρώθηκαν, ενώ διακοπή ρεύματος λόγω πάγου οδήγησε στο κλείσιμο του μετρό της Γλασκώβης. Το αεροδρόμιο Τζον Λένον στο Λίβερπουλ παρέμεινε προσωρινά κλειστό.

Στη βόρεια Σκωτία, προβλέπονται έως και 15 εκατοστά χιονιού, με ορισμένες περιοχές να έχουν ήδη αποκλειστεί. Τοπικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την κατάσταση «κρίσιμη» και ζήτησαν τη συνδρομή του στρατού για τον απεγκλωβισμό κατοίκων και τη μεταφορά τροφίμων και ιατρικής βοήθειας.

We’re still working to clear snowdrifts between Aberdeen-Dundee and Inverness-Wick/Thurso/Kyle of Lochalsh, though Inverness-Elgin services are running.



It’s unlikely services on affected routes will run tomorrow morning. Please check with your train operator before you travel. pic.twitter.com/atnAtKp3CJ — Network Rail Scotland (@NetworkRailSCOT) January 5, 2026

Προβλήματα και στα Βαλκάνια

Χιόνια και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και τα Βαλκάνια, προκαλώντας υπερχείλιση ποταμών, προβλήματα στην κυκλοφορία και διακοπές σε παροχές ρεύματος και νερού. Στη Βοσνία, μία γυναίκα σκοτώθηκε στο Σαράγεβο όταν κλαδί δέντρου, καλυμμένο με χιόνι, έπεσε πάνω της. Στη Σερβία, αρκετοί δήμοι κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν τους οδηγούς για τον κίνδυνο «μαύρου πάγου», ενόψει των μετακινήσεων για τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα.

Ισχυροί άνεμοι και φουρτουνιασμένες θάλασσες έπληξαν και τις ακτές της Αδριατικής σε Κροατία και Μαυροβούνιο, με βίντεο να δείχνουν τα κύματα να εισβάλλουν σε παραθαλάσσια καταλύματα στο νότιο Μαυροβούνιο.

Πηγή: ertnews.gr