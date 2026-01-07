Λευκός Οίκος για Γροιλανδία: «Όλες οι επιλογές στο τραπέζι, αλλά πρώτα η διπλωματία»

«Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, αλλά πρώτη επιλογή είναι η διπλωματία» διεμήνυσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, αναφερόμενη στην Γροιλανδία.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, συζητήσεις που αφορούν τη Γροιλανδία ήδη διεξάγονται μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της ομάδας Εθνικής Ασφάλειας.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. Τραμπ) έχει δηλώσει με μεγάλη σαφήνεια και ειλικρίνεια ότι θεωρεί προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι’ αυτό το λόγο η ομάδα του συζητά επί του παρόντος τις πιθανές επιλογές αγοράς (σ.σ. της Γροιλανδίας)» ανέφερε χαρακτηριστικά η Λέβιτ.

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θέλει να αγοράσει αντί να εισβάλει

Οπως αποκάλυψαν οι New York Times, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετέφερε σε βουλευτές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «σχεδιάζει να αγοράσει τη Γροιλανδία αντί να εισβάλει σε αυτήν», την ώρα που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχος, ο πρόεδρος έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του να του παραδώσουν ένα επικαιροποιημένο σχέδιο για την απόκτηση της περιοχής.

Ο Mάρκο Ρούμπιο έκανε τις δηλώσεις αυτές σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα με νομοθέτες από τις επιτροπές ενόπλων δυνάμεων και εξωτερικής πολιτικής και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Η ενημέρωση στο Κογκρέσο επικεντρωνόταν στη Βενεζουέλα, αλλά οι νομοθέτες εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με τις προθέσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία, με φόντο τις επιθετικές δηλώσεις που έκανε αυτή την εβδομάδα τόσο ο Τραμπ όσο και ο συνεργάτης του Στίβεν Μίλερ.

Κόστα: Η Ε.Ε. θα στηρίξει τη Γροιλανδία

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα στηρίξει τη Γροιλανδία και τη Δανία όποτε το χρειαστούν και δεν πρόκειται να αποδεχθεί παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν αυτές συμβαίνουν, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για τη Δανία και για τη Γροιλανδία χωρίς τη Δανία ή χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Κόστα σε ομιλία του με αφορμή την ανάληψη από την Κύπρο της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ. «Εχουν την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ενωσης», κατέληξε.

Πηγή: cnn.gr