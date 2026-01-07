Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Βίντεο από την «έφοδο» των Αμερικανών στρατιωτών σε δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε στα πλοία «Sophia» και «Marinera» σε διεθνή ύδατα

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που Αμερικανοί στρατιωτικοί καταλαμβάνουν δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο δημοσίευσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιβιβάστηκε σε δύο πετρελαιοφόρα σε μια «μεθοδική και συντονισμένη» επιχείρηση.

Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει ότι κατέσχεσαν στον βόρειο Ατλαντικό ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία που καταδίωκε επί μέρες η αμερικανική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο του αποκλεισμού που επιβάλλει η Ουάσιγκτον με στόχο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Βενεζουέλα.

Η Νόεμ ανέφερε ότι το ένα πλοίο βρισκόταν στον Βόρειο Ατλαντικό, ενώ το άλλο σε διεθνή ύδατα κοντά στην Καραϊβική. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους, προσθέτει.

Τα πετρελαιοφόρα, το «Marinera» και το «Sophia», «είχαν αγκυροβολήσει τελευταία στη Βενεζουέλα ή ήταν καθ' οδόν προς αυτή», πρόσθεσε η κυρία Νόεμ.

Το «Marinera» προσπαθούσε «να αποφύγει την Ακτοφυλακή για εβδομάδες», αναφέρει.

Η ανάρτησή της περιλαμβάνει ένα σύντομο βίντεο που δείχνει θερμικές εικόνες ατόμων που αποτυπώνονται να επιβιβάζονται στο «Sophia» κατεβαίνοντας από ελικόπτερο. Στη συνέχεια, περίπου 10 άτομα φαίνονται στο κατάστρωμα του σκάφους.

«Το απαγορευμένο πλοίο, M/T Sophia, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αμερικανικός στρατός.

Η επιχείρηση διεξήχθη υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Πολέμου με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή συνοδεύει το M/T Sophia στις ΗΠΑ.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΗΠΑΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΚΑΡΑΪΒΙΚΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΔΟΥΡΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα