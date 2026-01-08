Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Τουρκία μπροστά σε δημογραφικό σοκ; Σενάρια για μείωση πληθυσμού έως τα 25 εκατ. το 2100

Ο δείκτης γονιμότητας έχει υποχωρήσει στο 1,48, κάτω από το όριο ανανέωσης του πληθυσμού (2,1).

Η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Τουρκίας Μαχινιούρ Οζντεμίρ Γκιοκτάς προειδοποίησε ότι η πτώση της γονιμότητας στη χώρα αποτελεί ζήτημα με ευρύτερες επιπτώσεις, από την οικονομία έως την εθνική ασφάλεια.

Όπως ανέφερε η ίδια, ο δείκτης γονιμότητας έχει υποχωρήσει στο 1,48, κάτω από το όριο ανανέωσης του πληθυσμού (2,1). Σύμφωνα με σενάρια των Ηνωμένων Εθνών και της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας (TÜİK), εάν οι τάσεις συνεχιστούν, ο πληθυσμός της Τουρκίας ενδέχεται να μειωθεί στα 25–54 εκατομμύρια έως το 2100.

Η κ. Γκιοκτάς σημείωσε επίσης ότι η μέση ηλικία πρώτης μητρότητας αυξήθηκε στα 29,3 έτη, ενώ στο 57% των νοικοκυριών δεν υπάρχουν παιδιά.

Ανακοίνωσε ότι η περίοδος 2026 - 2035 θα ανακηρυχθεί «δεκαετία οικογένειας και πληθυσμού», με στόχο την ενίσχυση των γεννήσεων και της οικογενειακής πολιτικής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

