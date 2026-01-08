Ο Τραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς – Οι 31 είναι του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την απόσυρση της χώρας από διεθνή συνθήκη και επιστημονική συμφωνία αναφοράς για το κλίμα, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο Λευκός Οίκος.

Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο αποχωρήσεων από διεθνείς οργανισμούς που, σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, «δεν εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα».

66 οργανισμοί – 31 από το σύστημα του ΟΗΕ

Με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο κ. Τραμπ, οι ΗΠΑ αποσύρονται συνολικά από 66 διεθνείς οργανισμούς. Όπως διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος, οι 31 εξ αυτών ανήκουν στο σύστημα των Ηνωμένα Έθνη.

Η κίνηση έρχεται να προστεθεί στην αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, η οποία είχε ανακοινωθεί ήδη την ημέρα της επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Επιστροφή στο «America First»

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επαναφέρει με συνέπεια το δόγμα «πρώτα η Αμερική».

Όπως και στην πρώτη του θητεία, αποφάσισε την αποχώρηση των ΗΠΑ από την UNESCO, στην οποία η Ουάσιγκτον είχε επιστρέψει επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Παράλληλα, ανακοίνωσε την έξοδο και από τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Περικοπές βοήθειας και επιπτώσεις στον ΟΗΕ

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει και σε δραστικές περικοπές της αμερικανικής εξωτερικής βοήθειας, εξέλιξη που έχει πλήξει τους προϋπολογισμούς υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Ως αποτέλεσμα, οργανισμοί όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους.

Το κλίμα σύγκρουσης με το πολυμερές σύστημα αποτυπώθηκε και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ευρεία επίθεση κατά του ΟΗΕ, αμφισβητώντας ανοιχτά τον ρόλο και την αποτελεσματικότητά του.

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από συνθήκη αναφοράς για το κλίμα είναι «λυπηρή», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCC, CNUCC), μια συνθήκη αναφοράς για το κλίμα, είναι «λυπηρή», αντέδρασε σήμερα ο αρμόδιος για το κλίμα ευρωπαίος επίτροπος Βόπκε Χούκστρα, μετά την απόφαση που έλαβε χθες, Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τη χώρα του απ' αυτή.

«Η UNFCC είναι ο πυλώνας της παγκόσμιας δράσης υπέρ του κλίματος. Συνασπίζει χώρες για να στηρίξουν τη δράση για το κλίμα, να μειώσουν τις εκπομπές, να προσαρμοσθούν στην κλιματική αλλαγή και να παρακολουθούν τις προόδους που σημειώνονται. Η απόφαση που ελήφθη από τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και δεύτερη χώρα σε εκπόμπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως να αποσυρθεί από αυτή τη σύμβαση είναι λυπηρή και ατυχής», έγραψε ο ευρωπαίος επίτροπος στο δίκτυο LinkedIn.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ