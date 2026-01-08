Σε εξέλιξη σοβαρή στρατιωτική ένταση στο Χαλέπι - Έτοιμη να παρέμβει η Τουρκία

Σοβαρή ένταση καταγράφεται στη Συρία, μετά την έναρξη «στοχευμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων» της Δαμασκού κατά θέσεων των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) σε συνοικίες του Χαλεπιού, με τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης να παραμένει ορατός.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής Επιχειρήσεων, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας στις περιοχές Σέιχ Μαχμούντ, Ασραφίγια και Μπάνι Ζάιντ από τις 13:30 σήμερα και «μέχρι νεωτέρας», ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από σημεία που ελέγχονται από τις SDF.

Οι SDF αποτελούν συνασπισμό ενόπλων ομάδων, με βασική συνιστώσα τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες ασκούν και τον ουσιαστικό έλεγχο. Περιλαμβάνουν, ωστόσο, και πολιτοφυλακές Αράβων, Ασσυρίων και άλλων κοινοτήτων.

Οι κοινότητες που εκπροσωπούν θεωρούν τις SDF δύναμη αυτοάμυνας και πολιτικής τους εκπροσώπησης, ενώ η Δαμασκός και η Τουρκία τις χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση. Για το Ισραήλ, όπως και για τη Δύση, οι SDF αποτελούν βασικό σύμμαχο επί του εδάφους στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Η έναρξη των επιχειρήσεων ακολουθεί πολυήμερες συγκρούσεις, με συριακά μέσα ενημέρωσης να υποστηρίζουν ότι οι SDF προχώρησαν σε βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Τουλάχιστον έξι νεκροί – πέντε άμαχοι και ένας στρατιώτης – καθώς και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός, ενώ η κατάσταση έχει οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών, διακοπή μαθημάτων σε σχολεία και πανεπιστήμια, καθώς και ακύρωση πτήσεων από το διεθνές αεροδρόμιο του Χαλεπιού.

Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Δαμασκό, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα. Αντιδρώντας στις εξελίξεις, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γεδεών Σαάρ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις του συριακού καθεστώτος κατά του κουρδικού πληθυσμού στο Χαλέπι «σοβαρές και επικίνδυνες», τονίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα έχει ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στους Κούρδους, οι οποίοι πολέμησαν το Ισλαμικό Κράτος. Προειδοποίησε, τέλος, ότι η αδράνεια της διεθνούς κοινότητας ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

