Επίθεση της Ρωσίας με πυραύλους Oreshnik κατά της Ουκρανίας

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν τον υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ εναντίον στόχου στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός μαζικού πλήγματος, όπως ανακοίνωσαν, στη διάρκεια της νύκτας εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη χώρα.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε δήλωσή του ότι το πλήγμα ήταν απάντηση σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μία από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Το Κίεβο έχει χαρακτηρίσει «ψέμα» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι προσπάθησε να επιτεθεί στην εν λόγω κατοικία, στη ρωσική περιφέρεια του Νόβγκοροντ και σήμερα δήλωσε πως η προσπάθεια της Ρωσίας να δικαιολογήσει το πλήγμα επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό αυτό είναι «παράλογη».

Ο κυβερνήτης της δυτικής ουκρανικής περιφέρειας του Λβιβ είχε δηλώσει νωρίτερα πως ρωσική επίθεση έπληξε υποδομή, για την οποία ανεπιβεβαίωτα δημοσιεύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν πως ήταν μια μεγάλη υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να το επιβεβαιώσει.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως στο πλήγμα χρησιμοποιήθηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος πετούσε με ταχύτητα σχεδόν 13.000 χλμ/ώρα.

Η Μόσχα είχε εκτοξεύσει για πρώτη φορά έναν Ορέσνικ (η ονομασία σημαίνει φουντουκιά στη ρωσική) το Νοέμβριο 2024 εναντίον αυτού για το οποίο είχε δηλώσει ότι ήταν ένα στρατιωτικό εργοστάσιο στην Ουκρανία. Στην περίπτωση αυτή ουκρανικές πηγές είχαν δηλώσει πως ο πύραυλος έφερε κεφαλές χωρίς εκρηκτική γόμωση και προκάλεσε περιορισμένη ζημιά.

Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει πως ο Ορέσνικ, ένας πύραυλος μέσου βεληνεκούς, είναι αδύνατο να αναχαιτισθεί εξαιτίας ταχυτήτων που είναι πάνω από δεκαπλάσιες της ταχύτητας του ήχου και ότι η καταστροφική ισχύς του είναι συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμα κι όταν φέρει συμβατική κεφαλή.

Στο μεταξύ, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερους από 500.000 ανθρώπους εξαιτίας ουκρανικής επίθεσης στη ρωσική περιφέρεια του Μπελγκορόντ, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

«Σήμερα στις 6 το πρωί (05:00 ώρα Κύπρου), 556.000 άνθρωποι σε έξι δήμους είναι χωρίς ηλεκτρικό, σχεδόν ο ίδιος αριθμός δεν έχει θέρμανση», ανακοίνωσε μέσω του Telegram, διευκρινίζοντας ότι 200.000 άνθρωποι δεν έχουν επίσης νερό. Η περιφέρεια βρίσκεται δίπλα στην ουκρανική πόλη του Χαρκόβου.

Στην ουκρανική πλευρά, η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας επίθεση με 242 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 36 πυραύλους, μεταξύ των οποίων ένας υπερηχητικός Ορέσνικ, στοχοθετώντας κρίσιμης σημασίας ουκρανικές υποδομές.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 226 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 18 πυραύλους, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία. Σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας πηγής στο Telegram, 18 πύραυλοι και 16 επιθετικά drones έπληξαν τους στόχους τους σε 19 τοποθεσίες.

