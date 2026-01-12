Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο Τραμπ με «μουστάκια» σε tweet του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας: Προτρέπει να πίνουμε πλήρες γάλα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση παρουσίασε νέες διατροφικές οδηγίες, οι οποίες ενθαρρύνουν τους Αμερικανούς να καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη και γαλακτοκομικά προϊόντα με πλήρη λιπαρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που πρωταγωνιστεί σε ανάρτηση του υπουργείου Γεωργίας στο πλαίσιο των νέων συστάσεων για τη διατροφική πυραμίδα.

Φαίνεται ότι η εικόνα είναι προϊόν φωτομοντάζ, αν και με τον Τραμπ ποτέ δεν μπορεί να είναι κανένας σίγουρος.

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε νέες διατροφικές οδηγίες, οι οποίες ενθαρρύνουν τους Αμερικανούς να καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη και πλήρη σε λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα και λιγότερη ζάχαρη. Προτείνουν ακόμη την αποφυγή των υπερβολικά επεξεργασμένων τροφίμων για την επίτευξη καλύτερης υγείας.

Αυτές οι οδηγίες εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Make America Healthy Again (MAHA), η οποία υποστηρίζεται από τον υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Ο Κένεντι, μαζί με άλλους αξιωματούχους, όπως η υπουργός Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, έχουν εφαρμόσει πολιτικές του MAHA, όπως η μείωση των παιδικών εμβολίων και ο περιορισμός της πρόσβασης σε ανθυγιεινά τρόφιμα για άτομα που λαμβάνουν επιδόματα τροφίμων.

Η καμπάνια «Got Milk?» από τη δεκαετία του ‘90 προτρέπει τους Αμερικανούς να πίνουν γάλα και γενικά να καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα. Πολλές διασημότητες έχουν φωτογραφηθεί με «μουστάκια» από γάλα για να περάσουν το μήνυμα στο κοινό.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα