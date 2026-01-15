Τραμπ: «Σταμάτησαν οι εκτελέσεις στο Ιράν» - Ο Αραγτσί απορρίπτει τις αναφορές για χιλιάδες νεκρούς

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί πως οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν τερματιστεί, μετά τις αναφορές ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την καταστολή των διαδηλώσεων, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απέρριψε τους ισχυρισμούς περί μαζικών απωλειών κατά το πρόσφατο κύμα διαδηλώσεων στη χώρα και απέδωσε τυχόν θανάτους σε «ισραηλινή συνωμοσία».

«Μας έχουν πει ότι οι δολοφονίες στο Ιράν σταματούν και έχουν σταματήσει και συνεχίζουν να σταματούν και δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις ή για κάποια εκτέλεση», δήλωσε ο Τραμπ εν μέσω ανησυχιών για την τύχη συλληφθέντα αντικαθεστωτικού διαδηλωτή.

«Έτσι, μου έχει μεταφερθεί αυτό από αξιόπιστη πηγή. Θα δούμε τι θα συμβεί» ανέφερε αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Ν. Τραμπ προέβη σε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια τελετής υπογραφής νομοσχεδίου στο Οβάλ Γραφείο, που αφορούσε τον τερματισμό πολιτικής της εποχής Ομπάμα, η οποία απαγόρευε στα δημόσια σχολεία που συμμετέχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων να προσφέρουν πλήρες γάλα και γάλα 2% στους μαθητές.

«Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε ποια θα είναι η διαδικασία. Αλλά λάβαμε μια πολύ καλή, μια πολύ θετική ενημέρωση από ανθρώπους που γνωρίζουν τι συμβαίνει», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν, υπό το φως των εξελίξεων, η στρατιωτική δράση είχε πλέον αποκλειστεί.

Ωστόσο, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα «περιμένει και θα δει».

Νωρίτερα μέσα στη μέρα, ορισμένα στελέχη των ΗΠΑ κλήθηκαν να αποχωρήσουν από αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ, ως «προληπτικό μέτρο», σύμφωνα με πηγές του CNN.

Ο Ν. Τραμπ τις τελευταίες ημέρες είχε εκφράσει την υποστήριξή του προς τους διαδηλωτές και είχε δηλώσει ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Οι πολίτες του Ιράν έχουν κατέβει μαζικά στους δρόμους τις τελευταίες εβδομάδες διαμαρτυρόμενοι κατά του καθεστώτος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με αναφορές να κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς καθώς το καθεστώς καταστέλλει τις διαδηλώσεις. Οι κινητοποιήσεις εκδηλώθηκαν εν μέσω εκτεταμένης κοινωνικής αναταραχής, που συνδέεται με την κατάρρευση του νομίσματος και την πολιτική καταπίεση.

Το αμερικανικό Human Rights Activists News Agency ανακοίνωσε ότι 1.847 από τους νεκρούς ήταν διαδηλωτές και 135 μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για περισσότερους από 3.000 νεκρούς, σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα του Fox News Digital.

Η ιρανική δικαιοσύνη είχε προαναγγείλει ταχεία καταστολή, σύμφωνα με το Associated Press, με ανώτατους δικαστικούς αξιωματούχους να μιλούν για επίσπευση των δικών όσων συνελήφθησαν, εξέλιξη που έχει προκαλέσει ανησυχία σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον κίνδυνο επιβολής βαριών ποινών, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο στρατιωτικού χτυπήματος στο Ιράν, εάν οι δολοφονίες και η αναταραχή δεν σταματούσαν, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι η διπλωματία παραμένει η πρώτη επιλογή του Προέδρου.

Ισραηλινή συνωμοσία, λέει ο Αραγτσί στο Fox News

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απέρριψε τους ισχυρισμούς περί μαζικών απωλειών κατά το πρόσφατο κύμα διαδηλώσεων στη χώρα και απέδωσε τυχόν θανάτους σε «ισραηλινή συνωμοσία» με στόχο τη δημιουργία μεγάλου αριθμού θυμάτων.

Ο ισχυρισμός αυτός διατυπώθηκε σε εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News και στην εκπομπή «Special Report with Brett Baier» το βράδυ της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αραγτσί κλήθηκε να σχολιάσει εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο αριθμός των νεκρών στη χώρα του κυμαίνεται από 2.500 έως και πάνω από 12.000 διαδηλωτές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός ανέρχεται σε «εκατοντάδες».

«Tρομοκρατικά στοιχεία, καθοδηγούμενα από το εξωτερικό, εισήλθαν σε αυτές τις, ξέρετε, διαδηλώσεις και άρχισαν να πυροβολούν αστυνομικές δυνάμεις, αστυνομικούς και δυνάμεις ασφαλείας. Εφάρμοσαν επιχειρήσεις τύπου DAESH. Έπιασαν αστυνομικούς, τους έκαψαν ζωντανούς, τους αποκεφάλισαν και άρχισαν να πυροβολούν τόσο αστυνομικούς όσο και πολίτες. Ως αποτέλεσμα, για τρεις ημέρες είχαμε, στην πραγματικότητα, μάχες κατά τρομοκρατών και όχι κατά διαδηλωτών», δήλωσε ο Αραγτσί. «Ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, αυτοί οι «παράνομοι, τρομοκρατικού τύπου» δρώντες άρχισαν να πυροβολούν αμάχους για «έναν λόγο»: να παρασύρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση.

«Ήθελαν να αυξήσουν τον αριθμό των νεκρών. Γιατί; Επειδή ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι εάν υπάρξουν δολοφονίες, θα επέμβει. Και ήθελαν να τον σύρουν σε αυτή τη σύγκρουση», συνέχισε ο Αραγτσί. «Και αυτό ακριβώς ήταν ένα ισραηλινό σχέδιο. Άρχισαν να αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών σκοτώνοντας απλούς πολίτες, σκοτώνοντας αστυνομικούς και προκαλώντας ένα είδος, ξέρετε, εσωτερικών συγκρούσεων σε διάφορες πόλεις» τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Αραγτσί επέμεινε επίσης ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για απαγχονισμούς ή άλλες εκτελέσεις διαδηλωτών. Παράλληλα, υποβάθμισε την έκταση των αναταραχών στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι πλέον επικρατεί «ηρεμία».

ΚΥΠΕ