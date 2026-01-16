Υποχώρηση των διαδηλώσεων στο Ιράν μετά την αιματηρή καταστολή

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν φαίνεται να έχουν σε μεγάλο βαθμό καταλαγιάσει, μετά την αιματηρή καταστολή από τις αρχές, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Παρασκευή ότι έγιναν νέες συλλήψεις, ενώ οι επανειλημμένες απειλές των ΗΠΑ για ενδεχόμενη παρέμβαση έχουν αμβλυνθεί τις τελευταίες ημέρες.

Οι φόβοι για αμερικανικό πλήγμα υποχώρησαν μετά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δολοφονίες στο Ιράν φαίνεται να μειώνονται. Σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ανέλαβαν έντονη διπλωματική δράση για να αποτραπεί στρατιωτική κλιμάκωση, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει προειδοποιηθεί για «σοβαρές συνέπειες» σε περίπτωση νέας αιματοχυσίας, σημειώνοντας ότι ανεστάλησαν εκατοντάδες προγραμματισμένες εκτελέσεις.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου με αφορμή τον υψηλό πληθωρισμό και τη βαθιά οικονομική κρίση λόγω κυρώσεων, εξελισσόμενες σε μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για το καθεστώς από το 1979. Σύμφωνα με το Axios, ο επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα μετέβη στις ΗΠΑ για συνομιλίες, ενώ αμερικανικές πηγές ανέφεραν ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των ΗΠΑ στην περιοχή, σε περίπτωση που δοθεί εντολή για πλήγμα.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν έντονη παρουσία στρατού και δυνάμεων ασφαλείας στην Τεχεράνη και άλλες πόλεις, παρά τη σχετική ηρεμία. Η ιρανοκουρδική οργάνωση Hengaw έκανε λόγο για εξαιρετικά περιοριστικό περιβάλλον ασφαλείας, ενώ καταγράφονται σποραδικά επεισόδια βίας και εμπρησμών. Το κρατικό Press TV μετέδωσε ότι έχει αποκατασταθεί η τάξη σε όλη τη χώρα.

Ο απολογισμός των νεκρών, σύμφωνα με την οργάνωση HRANA, ανέρχεται σε 2.677, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι διαδηλωτές, αριθμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Ιρανός αξιωματούχος είχε αναφέρει νωρίτερα περίπου 2.000 νεκρούς. Η HRANA κάνει λόγο για περισσότερες από 19.000 συλλήψεις, ενώ το πρακτορείο Tasnim ανεβάζει τον αριθμό των συλληφθέντων σε 3.000, μεταξύ των οποίων άτομα που χαρακτηρίζονται ως ένοπλοι και μέλη «τρομοκρατικών οργανώσεων».

Στο μεταξύ, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να μεσολαβήσει. Οι ιρανικές αρχές συνεχίζουν να κατηγορούν ξένες δυνάμεις, και ειδικότερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, για υποκίνηση της αναταραχής.

