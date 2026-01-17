«Δεν το βλέπω να συμβαίνει στο άμεσο μέλλον»: Θα περιμένει καιρό η Τουρκία από τις ΗΠΑ τα F35 - Τι είπε ο Αμερικανός Πρέσβης

«Δεν το βλέπω να συμβαίνει στο άμεσο μέλλον», ήταν η απάντηση που έδωσε ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, όταν ερωτήθηκε για το ζήτημα της ενδεχόμενης πώλησης F-35 στην Τουρκία.

Ο Πρέσβης Χάκαμπι ο οποίος μιλούσε στο διεθνές τηλεοπτικό κανάλι του Ισραήλ i24 αναγνώρισε τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ αλλά σημείωσε ότι υπάρχουν νομικά και πολιτικά εμπόδια για να γίνει κάτι τέτοιο.

Εξήγησε ότι ένας βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διαθέτει ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό, κάτι που για τις ΗΠΑ αποτελεί σαφή «κόκκινη γραμμή» όσον αφορά την πώληση F-35. Παράλληλα, επανέλαβε ότι παραμένει σε ισχύ η σαφής και μακροχρόνια συμφωνία των ΗΠΑ με το Ισραήλ για τη διατήρηση του ποιοτικού στρατιωτικού του πλεονεκτήματος στην περιοχή.

Όπως τόνισε, πρόκειται για πάγια αμερικανική πολιτική σύμφωνα με την οποία η Ουάσιγκτον δεν προμηθεύει καμία χώρα με οπλικά συστήματα που θα μπορούσαν να αφαιρέσουν από το Ισραήλ αυτό το πλεονέκτημα. «Το Ισραήλ θα συνεχίσει να έχει τον πιο σύγχρονο, τον καλύτερο και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό που διαθέτουμε», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι αυτό εξυπηρετεί τα ίδια τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ερωτηθείς εάν ο Πρόεδρος ενδέχεται να πιέσει τον Βενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχθεί την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα ο Μάικ Χάκαμπι, αφού εξήγησε πως η σχέση ανάμεσα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, όπως είπε, ανέφερε: «δεν θεωρώ ότι οι Τούρκοι θα έχουν κάποιο ρόλο, όσο οι Ισραηλινοί νιώθουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να δεχθούν».

Σ’ αυτό το σημείο ο Αμερικανός Πρέσβης προχώρησε με δική του πρωτοβουλία σε αναφορά «σε δηλώσεις του Ερντογάν» οι οποίες όπως είπε είναι «πολύ εμπρηστικές σε ορισμένες περιπτώσεις".

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει περιθώριο αποκλιμάκωσης της έντασης, σημειώνοντας ότι μια εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ και η μείωση της ιδιαίτερα επιθετικής ρητορικής θα μπορούσαν να είναι προς το συμφέρον της Άγκυρας.

«Το Ισραήλ θα ήθελε να το δει αυτό, είναι πιθανό να είναι προς το συμφέρον τους και ελπίζω να το κάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όλοι ελπίζουμε να συμβεί».

ΠΗΓΗ: KYΠΕ