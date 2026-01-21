Τραμπ από Νταβός: Θέλω άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί την ομιλία του στο Νταβός.

O Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε στο βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με τα βλέμματα όλου του κόσμου να στρέφονται στο πρόσωπό του, μετά τις ανησυχητικές του δηλώσεις σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας, σε μια περίοδο που δοκιμάζονται οι σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του υποσχόμενος στις ΗΠΑ «ανάπτυξη όπως καμία άλλη χώρα δεν έχει δει ποτέ πριν». «Είμαστε η πιο καυτή χώρα στον κόσμο», υπογράμμισε.

«Οι άνθρωποι τα πάνε πολύ καλά, είναι πολύ ευχαριστημένοι μαζί μου», είπε.

Αστειευόμενος, είπε ότι είναι ωραίο να επιστρέφει στο Νταβός με «τόσους φίλους και λίγους εχθρούς», προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «ο πληθωρισμός έχει νικηθεί» και ότι τα προηγούμενα «ανοιχτά και επικίνδυνα σύνορα» της Αμερικής έχουν κλείσει.

Η Ευρώπη δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση

«Η Ευρώπη δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ισχυρίζεται ότι ορισμένα μέρη της Ευρώπης «ειλικρινά είναι αγνώριστα». Λέει ότι φίλοι του επιστρέφουν από διάφορα μέρη και λένε «δεν το αναγνωρίζω», με αρνητικό τρόπο. Ο Τραμπ επιμένει ότι θέλει η Ευρώπη να πάει καλά, αλλά ισχυρίζεται ότι η Ευρώπη δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Μας ακολουθείτε. Οταν ανεβαίνουμε, ανεβαίνετε. Οταν πέφτουμε, πέφτετε».

«Πολλές άλλες δυτικές κυβερνήσεις ακολούθησαν πολύ ανόητα, γυρίζοντας την πλάτη σε όλα όσα κάνουν τις χώρες πλούσιες, ισχυρές και δυνατές», είπε.

«Το αποτέλεσμα ήταν ρεκόρ ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό και στο εμπόριο και ένα αυξανόμενο δημόσιο έλλειμμα, που προκλήθηκε από το μεγαλύτερο κύμα μαζικής μετανάστευσης στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει λέγοντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι «πολλά μέρη του κόσμου μας καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας».

«Οι ηγέτες δεν καταλαβαίνουν καν τι συμβαίνει και όσοι καταλαβαίνουν δεν κάνουν τίποτα για να το αντιμετωπίσουν» , πρόσθεσε.

Η Βενεζουέλα θα ανακάμψει λόγω των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα από την κυβέρνησή του, καθώς προβλέπει μια επικείμενη ανάκαμψη για τη χώρα λόγω της εμπλοκής των ΗΠΑ.

«Η Βενεζουέλα θα βγάλει σε έξι μήνες όσα λεφτά δεν έχει βγάλει σε είκοσι χρόνια», σημείωσε ο Τραμπ, δηλώνοντας ότι η χώρα της Λατινικής Αμερικής είναι μια εξαιρετική χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια «πλήρωσε» τις κακές πολιτικές της.

Πρόσθεσε ότι οι νέοι ηγέτες της Βενεζουέλας συνεργάζονται με τις ΗΠΑ «από τη στιγμή που έληξε η επίθεση… και λένε: "Ας κάνουμε μια συμφωνία"».

Επίθεση Τραμπ για την αιολική ενέργεια και τις ανεμογεννήτριες

Στην ομιλία του ο Τραμπ είπε πως η Κίνα «κατασκευάζει σχεδόν όλες τις ανεμμογεννήτριες», αλλά είπε ότι δεν έχει δει «κανένα αιολικό πάρκο στην Κίνα. Η Κίνα είναι πολύ έξυπνη. Τους κατασκευάζει. Τους πουλάει για μια περιουσία».

«Μόνο ηλίθιοι εξακολουθούν να κατασκευάζουν ανεμογεννήτριες για ενέργεια. Χάνουν χρήματα καταστρέφουν την γη τους και παράγουν πολύ λιγότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζονται».

«Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι οι χώρες που έχουν περισσότερες ανεμογεννήτριες, χάνουν περισσότερα χρήματα και τόσο χειρότερα τα πάνε».

«Χωρίς εμάς θα μιλούσαν Γερμανικά και λίγο Ιαπωνικά»

Δήλωσε ότι έχει μεγάλο σεβασμό στους Δανούς, είπε αναφερόμενος στο θέμα της Γροιλανδίας αφού χαμογελώντας παραδέχτηκε ότι δεν είχε σκοπό να αναφερθεί στο ζήτημα στην σημερινή του ομιλία και ρώτησε τους παρευρισκόμενους «θέλετε να πως λίγα λόγια για την Γροιλανδία;»

«Εχω μεγάλο σεβασμό για τους πολίτες της Γροιλανδίας και της Δανίας. Καμία χώρα δεν μπορεί να υπερασπιστεί την Γροιλανδία όπως οι ΗΠΑ. Το είδατε στην Βενεζουέλα. Αλλά και στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο η Δανία αντιστάθηκε για μόλις 6 ώρες στη Γερμανία».

Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ υπερασπίστηκαν την Γροιλανδία για λογαριασμό της Δανίας, αποτρέποντας τους εχθρούς από το να την καταλάβουν. «Σώσαμε την Γροιλανδία τότε. Χωρίς εμάς όλοι θα μιλούσαν τώρα Γερμανικά και λίγα Ιαπωνικά».

«Πόσο ανόητοι ήμασταν που το κάναμε αυτό;» είπε αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν κράτησαν οι ΗΠΑ το νησί. «Αλλά το κάναμε, και το επιστρέψαμε. Πόσο αχάριστοι είναι τώρα;»

«Τώρα η χώρα μας και ο κόσμος αντιμετωπίζει μεγαλύτερους κίνδυνους λόγω των όπλων, για τα οποία δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά και των πυρηνικών.

Βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο για τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα. Δεν είναι σημαντική η Γροιλανδία για κάποιον άλλο λόγο. Την θέλουμε για στρατηγικούς, εθνικούς λόγους ασφαλείας και διεθνείς λόγους ασφαλείας. Το δυτικό ημισφαίριο είναι η επικράτειά μας.

Έπρεπε να την είχαμε κρατήσει μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπίζεται το έδαφός του», δήλωσε.

«Το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Χαρακτήρισε το νησί «ένα κομμάτι πάγου, ούτε καν γης».

«Η Γροιλανδία, μία τεράστια σχεδόν ακατοίκητη και ανεκμετάλλευτη έκταση είναι εδώ και χρόνια ανυπεράσπιστη απέναντι στην Κίνα και την Ρωσία».

«Δεν θέλουμε την Γροιλανδία για τις σπάνιες γαίες. Μόνο για την Παγκόσμια Ασφάλεια στο Βόρειο ημισφαίριο, για την δική μας ασφάλεια αλλά και για την δυτική ασφάλεια συνολικά. Το 2019 η Δανία είχε δηλώσει πως θα δώσει σημαντικά κεφάλαια για την άμυνα. Έχει δώσει μόλις το 1%» τόνισε ο Τραμπ.

«Έχω κάνει τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο Πρόεδρο για να υπάρξει και να συνεχίσει να υπάρχει ΝΑΤΟ. Χωρίς εμένα και όσα έκανα το 2019 δεν θα είχατε ΝΑΤΟ. Δεν απειλούμε το ΝΑΤΟ επιχειρούμε να δώσουμε νέα δυναμική στο ΝΑΤΟ μέσω της Γροιλανδίας».

Live η ομιλία του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ύστερα από έξι χρόνια και ηγείται της μεγαλύτερης αμερικανικής αντιπροσωπείας που έχει βρεθεί ποτέ στο φόρουμ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Οι διεθνείς διαπραγματευτές του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, παρίστανται επίσης, όπως και περίπου 20 άλλα μέλη της κυβέρνησής του.

Η αποστολή κατέφθασε με καθυστέρηση καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος αναγκάστηκε να αναβάλλει την προγραμματισμένη του άφιξη εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στο προεδρικό αεροσκάφος, Air Force 1.

Σύμφωνα με το σχόλιο του BBC o Τραμπ έχει φτάσει στο Νταβός και είναι αποφασισμένος να πάρει αυτό που θέλει. Κατά τη διάρκεια μιας μαραθώνιας συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε πόσο μακριά ήταν διατεθειμένος να φτάσει στην προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Η λακωνική του απάντησή ήταν: «Θα το μάθετε».

Παρά όλες τις συζητήσεις που έχουν προγραμματιστεί στις Άλπεις για τις επόμενες δύο ημέρες, η θέση του Τραμπ φαίνεται αμετάβλητη. Θέλει τη Γροιλανδία, υπογραμμίζει το βρετανικό ΜΜΕ.

