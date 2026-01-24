Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή - Πυκνώνουν τα σενάρια για αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς αυξάνονται οι ενδείξεις ότι ενδέχεται να επίκειται αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν. Επισήμως δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση, ούτε και διάψευση, αλλά οι εξελίξεις τροφοδοτούν σενάρια των μέσων ενημέρωσης και εκτιμήσεις αναλυτών, τόσο στο Ισραήλ όσο και διεθνώς.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τρία αντιτορπιλικά αναχώρησαν από τη Νότια Σινική Θάλασσα και κατευθύνονται δυτικά, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Η ομάδα κρούσης αναμένεται να εισέλθει στη ζώνη ευθύνης της CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η άφιξη του αεροπλανοφόρου προσθέτει περίπου 5.500 στρατιωτικούς στη δύναμη που έχουν ήδη αναπτύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη διάταξη δεν συνδέεται αποκλειστικά με ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν, αλλά και με την ενίσχυση της προστασίας αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε εννέα χώρες της Μέσης Ανατολής, ιδίως σε εκείνες που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F-15E Strike Eagle στην περιοχή, στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε επίσης ότι ανέπτυξε μαχητικά Typhoon στο Κατάρ, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αμυντική και όχι επιθετική διάταξη.

Την ίδια ώρα, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, βρίσκεται στο Ισραήλ για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η Ουάσινγκτον δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Ισραηλινά MME, επικαλούμενα «ανώτερο αξιωματούχο ασφαλείας», μεταδίδουν ότι το Ισραήλ θεωρεί πως η κατάρρευση του καθεστώτος της Τεχεράνης αποτελεί μονόδρομο για τη διάσωση του Ειρηνευτικού Σχεδίου Τραμπ για τη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι απαραίτητο βήμα αποτελεί η παροχή «πράσινου φωτός» προς το Ισραήλ για την εξουδετέρωση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας με στρατιωτικά μέσα — κάτι για το οποίο η Ουάσινγκτον δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής σχετικές ενδείξεις.

Ενδεικτικό των ανησυχιών που επικρατούν είναι και το γεγονός ότι διευρύνεται η λίστα των αεροπορικών εταιρειών που αναστέλλουν πτήσεις προς το Ισραήλ. Σε αντίθεση με προηγούμενες κρίσεις, αυτή τη φορά ακυρώνονται από ορισμένες εταιρείες —μεταξύ των οποίων η Air France-KLM— και πτήσεις προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

