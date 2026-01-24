Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν Αμερικανό πολίτη – Ταραχές στη Μινεάπολη (βίντεο)

Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν άλλον έναν άνθρωπο σήμερα τη Μινεάπολη των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, ζητώντας να σταματήσουν αμέσως οι επιχειρήσεις κατά των μεταναστών που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ στην Πολιτεία του.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φέρεται αν δείχνει τη στιγμή που άνδρες της ICE ρίχνουν στο έδαφος τον διαδηλωτή ο οποίος αντιστέκεται και στη συνέχεια ένας από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες βγάζει το όπλο του και πυροβολεί αρκετές φορές προς το μέρος του.

BREAKING: A man was reportedly shot by a federal agent in Minneapolis this morning.



Source: Minnesota Star Tribunehttps://t.co/1x5e1ODift — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Σε δήλωσή του, ο Γουόλζ ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για την κατάσταση, εκφράζοντας έντονη αντίδραση για όσα συμβαίνουν στην πολιτεία. «Η Μινεσότα έχει φτάσει στα όριά της. Αυτό είναι εξοργιστικό», δήλωσε, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της επιχείρησης και την αποχώρηση «χιλιάδων βίαιων, ανεκπαίδευτων αξιωματικών» από την περιοχή.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε, μέσω της εκπροσώπου του Τρίσια ΜακΛάφλιν, σε μήνυμα προς το Associated Press ότι το άτομο που πυροβολήθηκε έφερε πυροβόλο όπλο με δύο γεμιστήρες και ότι η κατάσταση «παραμένει ρευστή». Το DHS έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία ενός πιστολιού, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκε στην κατοχή του ατόμου.

Ο δήμος της Μινεάπολης ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι διερευνά αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στη διασταύρωση των οδών 26th Street W και Nicollet Avenue, στους οποίους φέρονται να εμπλέκονται ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι.

Εργαζόμενος σε επιχείρηση της περιοχής είπε στο ABC News ότι ήταν μάρτυρας του περιστατικού, δηλώνοντας ότι «αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τις συνέπειες» του συμβάντος.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στους πυροβολισμούς δεν είχαν αποσαφηνιστεί άμεσα, ενώ οι αρμόδιες αρχές δεν παρείχαν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.

Μετά τους πυροβολισμούς, εξαγριωμένο πλήθος συγκεντρώθηκε στο σημείο, φωνάζοντας ύβρεις κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων, τους οποίους αποκάλεσαν «δειλούς» και τους ζήτησαν να αποχωρήσουν. Ένας από τους πράκτορες φέρεται να απάντησε ειρωνικά, λέγοντας «boo hoo», καθώς απομακρυνόταν, ενώ σε άλλο σημείο πράκτορες απώθησαν βίαια διαδηλωτή που φώναζε, βάζοντάς τον μέσα σε αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώνεται σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, τόσο για τις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής όσο και μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από πυρά πράκτορα της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ.

Σοβαρά επεισόδια στο σημείο

Λίγα λεπτά μετά την γνωστοποίηση του συμβάντος, κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στο σημείο και πραγματοποιούν διαδήλωση.

Οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν χρησιμοποιήσει τακτικές ελέγχου του πλήθους, συμπεριλαμβανομένων δακρυγόνων, στη συγκέντρωση, όπως επιβεβαίωσαν από τον τόπο του συμβάντος πολλοί δημοσιογράφοι των συνεργαζόμενων με το CNNi καναλιών WCCO και KARE.

Από το βίντεο δεν είναι σαφές ποια υπηρεσία χρησιμοποίησε τα δακρυγόνα στο πλήθος. Τα βίντεο των συνεργαζόμενων καναλιών δείχνουν ένα μεγάλο πλήθος να συρρέει στην περιοχή λίγο μετά την εμφάνιση των αναφορών για τη δολοφονία, με τους ανθρώπους να φωνάζουν οργισμένα «ντροπή, ντροπή, ντροπή» στους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς που ήταν σταθμευμένοι κοντά.

Πράκτορες της ICE εμποδίζουν αστυνομικούς να εξετάσουν το σημείο του πυροβολισμού

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την τοπική αστυνομία να έχει πρόσβαση στον τόπο του συμβάντος, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μινεάπολις, Μπράιαν Ο'Χάρα, στο CNNi.

Ο Ο'Χάρα είπε στους αστυνομικούς του να παραμείνουν στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων μετά από πυροβολισμό.

Μετά τη δολοφονία της Renee Good νωρίτερα αυτό το μήνα από έναν αξιωματικό της ICE, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι εμπόδισαν τους ερευνητές της πολιτείας να συμμετάσχουν στην εξέταση του περιστατικού.

Ο Τραμπ αποκαλεί «δράστη» τον 37χρονο που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη

Σε επιθετικό τόνο ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τους εξ επαφής πυροβολισμούς και τον θάνατο του 37χρονου άνδρα στη Μινεάπολη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με μία άκρως επιθετική ανάρτηση στο Truth Social, χαρακτηρίζει «δράστη» τον 37χρονο άνδρα που δέχθηκε τα πυρά των ομοσπονδιακών αστυνομικών, παρουσιάζοντας φωτογραφία με το όπλο που βρέθηκε πάνω στον άνθρωπο πολύ έχασε τη ζωή του, λέγοντας ότι είχε δύο γεμιστήρες με σφαίρες.

Παράλληλα, εξαπολύει τα «πυρά» του εναντίον του κυβερνήτη της Μινεάπολης και του Δημάρχου, λέγοντας πως είναι εκείνοι που υποκινούν την εξέγερση των πολιτών, απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί και στις αρχές που καλούνται να την επιβάλουν.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, protothema.gr, cnn.gr