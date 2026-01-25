Μερικό κλείσιμο λωρίδας στον δρόμο Λυθροδόντα - Λευκάρων λόγω κατολισθήσεων

Συνεχίζουν την επόμενη Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι οι διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας

«Είδαμε πολύ σεβασμό την αίθουσα μεταξύ των (δύο) πλευρών, επειδή πραγματικά αναζητούσαν λύσεις», ανέφερε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, έχει οριστεί για την επόμενη Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, ανέφερε το Σάββατο αξιωματούχος των ΗΠΑ, χαιρετίζοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις πρόσφατες διήμερες συνομιλίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρξει κάποια συμφωνία.

«Φτάσαμε σε πραγματικά ουσιαστικές λεπτομέρειες και την επόμενη Κυριακή, Θεού θέλοντος, θα γίνει άλλη μια συνάντηση στην οποία θα προωθήσουμε αυτή τη συμφωνία προς την τελική έγκρισή της», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον εν λόγω αξιωματούχο «δεν είναι πολύ μακριά» μια συνάντηση μεταξύ των Προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεδομένης της προόδου που έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες, ωστόσο θα πρέπει να προηγηθούν άλλες συζητήσεις.

ΚΥΠΕ 

