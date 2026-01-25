Ζελένσκι: Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για Ουκρανία είναι 100% έτοιμο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το αμερικανικό έγγραφο που αναφέρεται στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο και το Κίεβο αναμένει να μάθει πότε και πού θα το υπογράψει, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Για εμάς, οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι πρωτίστως οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ. Το έγγραφο είναι 100% έτοιμο και περιμένουμε από τους εταίρους μας να επιβεβαιώσουν τον χρόνο και τον τόπο όπου θα το υπογράψουμε», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

«Κατόπιν το έγγραφο θα σταλεί προς επικύρωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στο ουκρανικό κοινοβούλιο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι, είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία αποφεύγει να δεσμευτεί σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη και δεν δέχεται την εκεχειρία.

