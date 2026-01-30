Ισραήλ: Ο στρατός διαψεύδει ότι αποδέχεται τον αριθμό των 71.000 νεκρών που ανακοινώνει η Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε σήμερα ότι επικυρώνει τον απολογισμό που παρουσιάζουν οι αρχές στη Γάζα των περισσότερων από 71.000 Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί στον θύλακα από την 7η Οκτωβρίου 2023, όπως είχε γράψει ο ισραηλινός Τύπος.

"Ο Τσαχάλ (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός) διευκρινίζει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν δεν αντικατοπτρίζουν τα επίσημα στοιχεία (του)", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

"Οποιαδήποτε δημοσίευση ή πληροφορία για το θέμα αυτό θα μεταδοθεί μέσω των επίσημων και αρμοδίων διαύλων", προσθέτει.

Η δήλωση αυτή διατυπώνεται μετά τη δημοσίευση την Πέμπτη άρθρου της εφημερίδας Χααρέτζ, που δεν επικαλείται πηγή, σύμφωνα με το οποίο "ο Τσαχάλ δέχτηκε την εκτίμηση του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς".

Και άλλες ισραηλινές εφημερίδες δημοσίευσαν στη συνέχεια την ίδια πληροφορία, χωρίς να επικαλούνται πηγές.

Στο άρθρο της, η Χααρέτζ πρόσθετε ότι ο στρατός εξέταζε "τα στοιχεία που αφορούν τους (Παλαιστινίους) νεκρούς ώστε να καθορίσει πόσοι μεταξύ αυτών ήταν μαχητές και πόσοι ήταν άμαχοι".

Η Χαμάς πήρε την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας το 2007 αφού εξεδίωξε την Παλαιστινιακή Αρχή που διοικούσε το έδαφος αυτό από τότε που το Ισραήλ αποχώρησε μονομερώς από τον θύλακα το 2005, έπειτα από περισσότερα από 38 χρόνια στρατιωτικής κατοχής.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία άρχισε από τη Γάζα προκάλεσε τον θάνατο 1.221 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Από εκείνη την ημερομηνία, τουλάχιστον 71.667 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στο μικρό παράκτιο έδαφος κατά τη διάρκεια της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας αντιποίνων, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Οι ισραηλινές αρχές δεν σταματούν να αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείων αυτών ή να τα αψηφούν δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη σε μια διοίκηση που έχει τοποθετηθεί υπό την εξουσία της Χαμάς, κίνημα που το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζουν "τρομοκρατική οργάνωση".

Ο ΟΗΕ ωστόσο κρίνει ότι είναι αξιόπιστα τα στοιχεία του Υπουργείου στη Γάζα. Παρότι δεν διευκρινίζει πόσοι είναι οι μαχητές στο σύνολο, το Υπουργείο αναφέρει ότι περισσότεροι από τους μισούς νεκρούς είναι ανήλικοι και γυναίκες.

Πηγή: ΚΥΠΕ