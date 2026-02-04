Washington Post: Δεκάδες εργαζόμενοι απολύονται μέσω κλήσης Zoom (βίντεο)

Η εφημερίδα Washington Post απολύει το ένα τρίτο των εργαζομένων της σε όλα τα τμήματα, μειώνει την κάλυψη των διεθνών ειδήσεων και κλείνει ορισμένα τμήματα της εφημερίδας.

Ο εκτελεστικός συντάκτης Ματ Μάρεϊ ανακοίνωσε τις απολύσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με τους υπαλλήλους μέσω Zoomτην Τετάρτη.

"First, we will be closing the Sports department in its current form." -- Matt Murray, editor of the Post — Barry Svrluga (@barrysvrluga) February 4, 2026

Ειδικότερα, η εφημερίδα θα αναδιαρθρώσει το τμήμα τοπικών ειδήσεων και το συντακτικό προσωπικό, θα κλείσει το τμήμα βιβλίων και θα μειώσει τον αριθμό των δημοσιογράφων που αποστέλλει στο εξωτερικό, όπως ανακοίνωσε στους υπαλλήλους.

Οι απολύσεις στην Washington Post

Ο Μπάρι Σβρλούγκα, αθλητικός αρθρογράφος της Post, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το μέσο ενημέρωσης θα κλείσει επίσης το αθλητικό τμήμα του στην «τρέχουσα μορφή» του, επικαλούμενος σχόλια του Μάρεϊ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της Τετάρτης.

Σε επιστολή προς την αίθουσα σύνταξης που κοινοποιήθηκε στο CBS News, ο Μάρεϊ έγραψε ότι τα σχέδια αναδιάρθρωσης έχουν ως στόχο να «τοποθετήσουν την Washington Post σε ισχυρότερη βάση» και να βελτιώσουν τη θέση της εφημερίδας σε μια «ταχέως μεταβαλλόμενη εποχή νέων τεχνολογιών και εξελισσόμενων συνηθειών των χρηστών».

Ο Μάρεϊ αναγνώρισε επίσης τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η εφημερίδα, η οποία ανήκει στον ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος, μετά από «πολλαπλούς γύρους περικοπών δαπανών και εξαγορών».

Ο Μάρτιν Μπάρον, εκτελεστικός συντάκτης της Washington Post από το 2013 έως το 2021, δήλωσε στο CBS News ότι οι περικοπές θα αποδυναμώσουν σοβαρά την ικανότητα της εφημερίδας να καλύπτει τις ειδήσεις.

«Το εύρος της κάλυψης θα μειωθεί δραματικά», είπε. «Αυτό είναι λυπηρό, επειδή η εφημερίδα θέτει χαμηλούς στόχους, αντί να θέτει υψηλούς στόχους».

Ο Μπάρον επέκρινε τη διοίκηση της Post για ορισμένες από τις εκδοτικές της αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αμφιλεγόμενης απόφασης να μην υποστηρίξει κανέναν υποψήφιο για την προεδρία λίγες ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές του 2024, η οποία, όπως είπε, έβλαψε τη φήμη της εφημερίδας.

I am part of the mass layoffs at the Washington Post.



I am sad and angry. We all want to keep doing the work.



But for now I want to document a reality of being in journalism today. pic.twitter.com/Xzrq6HhiP7 — Sam Fortier (@Sam4TR) February 4, 2026

Ο Μπάρον κατηγόρησε επίσης τον Μπέζος για το ότι έθεσε τους επιχειρηματικούς του στόχους πάνω από το καλό της εφημερίδας.

«Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν εκεί όταν ήμουν εγώ», είπε ο Μπάρον για τον Μπέζος. «Άφησε τα επιχειρηματικά του συμφέροντα να επηρεάσουν τη διαχείριση της Post».

«Μην καταργήσετε τις θέσεις εργασίας μας»

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από ημέρες εικασιών ότι η εταιρεία σχεδίαζε να προχωρήσει σε περικοπές στα τμήματα εξωτερικών, αθλητικών και τοπικών ειδήσεων.

Εν μέσω των δημοσιευμάτων των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις προγραμματισμένες απολύσεις, ορισμένοι δημοσιογράφοι της Washington Post έστειλαν τον περασμένο μήνα επιστολές στον ιδιοκτήτη Τζεφ Μπέζος, παρακαλώντας τον δισεκατομμυριούχο και ιδρυτή της Amazon να μην προχωρήσει σε απολύσεις.

«Η απομάκρυνση αυτού του έμπειρου, σκληραγωγημένου και ακούραστου προσωπικού θα εμποδίσει την ικανότητα της Post να ανταποκριθεί στις μεγαλύτερες εξελίξεις των ειδήσεων που διαφαίνονται στον ορίζοντα», ανέφεραν οι ξένοι ανταποκριτές της Post στην επιστολή τους, η οποία δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μην καταργήσετε τις θέσεις εργασίας μας», έγραψαν οι δημοσιογράφοι του τοπικού γραφείου της Post στην επιστολή τους προς τον Μπέζος. «Διατηρήστε την Washington Post ως μέσο που καλύπτει τα νέα της Ουάσιγκτον».

Sally Quinn to @PamelaBrownCNN just now: "Everybody is in a state of grief. It's really like, in the last year, it's just been one funeral after the other... It's just tragic, what's happening to the Washington Post." pic.twitter.com/yyQL8GUnWl — Brian Stelter (@brianstelter) February 4, 2026

Ο Μπέζος αγόρασε την Washington Post το 2013 για 250 εκατομμύρια δολάρια, εν μέσω φθίνουσας αναγνωσιμότητας και άλλων δημοσιονομικών προκλήσεων.

Την εποχή εκείνη, υποσχέθηκε στους υπαλλήλους ότι η εφημερίδα θα ακολουθούσε τα βήματα της εκλιπούσας εκδότριας της, Κάθριν Γκράχαμ, στην αναζήτηση της αλήθειας και την κάλυψη σημαντικών ειδήσεων, «ανεξάρτητα από το κόστος».

Με πληροφορίες από CBS News