ΗΠΑ: Αποσύρονται 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα (βίντεο)

Η απόφαση έρχεται μετά τη συμφωνία πολιτειακών και τοπικών αξιωματούχων να συνεργαστούν.

Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει τον αριθμό των πρακτόρων της ICE στις πολιτείες.

Η απόφαση έρχεται μετά τη συμφωνία πολιτειακών και τοπικών αξιωματούχων να συνεργαστούν παραδίδοντας τους συλληφθέντες μετανάστες.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε σήμερα Τετάρτη (4/2) ο επικεφαλής των συνόρων Τομ Χόμαν.

Αποσύρονται 700 πράκτορες της ICE στη Μινεσότα

Σύμφωνα με τον Χόμαν, περίπου 700 από τους περίπου 3.000 ομοσπονδιακούς αξιωματικούς που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Μινεσότα θα αποσυρθούν.

«Ως αποτέλεσμα της ανάγκης για λιγότερους υπαλλήλους δημόσιας ασφάλειας για να κάνουν αυτό το έργο και για ένα ασφαλέστερο περιβάλλον, ανακοινώνω, με άμεση ισχύ, ότι θα αποσύρουμε 700 άτομα από σήμερα», δήλωσε ο Χόμαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Χόμαν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι θα μπορούσαν να μειώσουν τον αριθμό των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα, αλλά μόνο εάν συνεργαστούν οι πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

