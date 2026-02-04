ΗΠΑ: Αποσύρονται 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα (βίντεο)

Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει τον αριθμό των πρακτόρων της ICE στις πολιτείες.

Η απόφαση έρχεται μετά τη συμφωνία πολιτειακών και τοπικών αξιωματούχων να συνεργαστούν παραδίδοντας τους συλληφθέντες μετανάστες.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε σήμερα Τετάρτη (4/2) ο επικεφαλής των συνόρων Τομ Χόμαν.

Αποσύρονται 700 πράκτορες της ICE στη Μινεσότα

Σύμφωνα με τον Χόμαν, περίπου 700 από τους περίπου 3.000 ομοσπονδιακούς αξιωματικούς που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Μινεσότα θα αποσυρθούν.