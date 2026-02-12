Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Γαλλία: Δύο βρέφη βρέθηκαν νεκρά μέσα σε καταψύκτη - Συνελήφθη 50χρονη μητέρα

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας οδηγούν στη μητέρα των βρεφών, η οποία εγκατέλειψε το σπίτι χωρίς να ενημερώσει κανέναν.

Μία γυναίκα περίπου 50 ετών, που θεωρείται ύποπτη για διπλή βρεφοκτονία στη βορειοανατολική Γαλλία, αφού ανακαλύφθηκαν νεκρά δύο μωρά μέσα σε έναν καταψύκτη, συνελήφθη σήμερα στην περιοχή του Παρισιού, όπως έγινε γνωστό από πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την πρώτη πηγή, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ένας άνδρας επικοινώνησε σήμερα με την αστυνομία, αφού βρήκε ένα νεκρό νεογέννητο σε έναν καταψύκτη του σπιτιού του, στο Αϊγεβιγιέρ-ε-Λιομόν, στην περιφέρεια Οτ-Σον. Οι αστυνομικοί που πήγαν στην κατοικία βρήκαν το πτώμα και ενός δεύτερου μωρού.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας οδηγούν στη μητέρα των βρεφών, η οποία εγκατέλειψε το σπίτι χωρίς να ενημερώσει κανέναν.

Η γυναίκα συνελήφθη την Τετάρτη τα ξημερώματα στην Μπουλόν-Μπιγιανκούρ. Μια δεύτερη πηγή είπε ότι στην περιοχή αυτή κατοικεί ένας από τους γιους της ύποπτης, η οποίας είναι ήδη μητέρα εννέα παιδιών, από δύο γάμους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

