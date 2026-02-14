Ενωτικό μήνυμα από τον Ρούμπιο: «Η μοίρα των ΗΠΑ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ευρώπη»

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, το Σάββατο, στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει τη συμμαχία με την Ευρώπη.

«Σε μια εποχή που οι τίτλοι των ειδήσεων προαναγγέλλουν το τέλος της διατλαντικής εποχής, ας γίνει γνωστό και σαφές σε όλους ότι αυτό δεν είναι ούτε στόχος μας ούτε επιθυμία μας» είπε. Συμπλήρωσε πως «για εμάς τους Αμερικανούς, το σπίτι μας μπορεί να βρίσκεται στο Δυτικό Ημισφαίριο, αλλά θα είμαστε πάντα παιδιά της Ευρώπης».

Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον κ. Ρούμπιο να λέει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης. «Είναι μια υποχρέωση από την οποία δεν θα αποχωρήσουμε», δήλωσε αναφορικά με την προσπάθεια ειρήνευσης, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί επιφυλάξεις για τις πραγματικές προθέσεις του Κρεμλίνου. «Δεν γνωρίζουμε αν οι Ρώσοι εννοούν σοβαρά τον τερματισμό του πολέμου. Λένε ότι τον εννοούν. Εμείς θα συνεχίσουμε να το δοκιμάζουμε». Παράλληλα, εκτίμησε ότι είναι πλέον αδύνατο για τη Ρωσία να επιτύχει τους αρχικούς της στόχους, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές απώλειες είναι συντριπτικές, φτάνοντας τους «7.000-8.000 στρατιώτες την εβδομάδα».

Αναφορικά με το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας, ο Αμερικανός Υπουργός είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαράσσουν μια πορεία για έναν νέο αιώνα ευημερίας και επιθυμούν να τον διανύσουν μαζί με την Ευρώπη. Πρόσθεσε ότι η κοινή δράση θα βοηθήσει στην «αποκατάσταση μιας λογικής εξωτερικής πολιτικής», ενώ διευκρίνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί αδύναμους συμμάχους. Αντιθέτως, επιδιώκει εταίρους που μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, «ώστε κανένας αντίπαλος να μην επιχειρήσει να μας δοκιμάσει».

Κλείνοντας, ο κ. Ρούμπιο αναφέρθηκε στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις στις σχέσεις με την Κίνα, τις οποίες χαρακτήρισε ως μόνιμες «πηγές τριβής». Παρά το γεγονός ότι τα εθνικά συμφέροντα των δύο χωρών συχνά δεν ευθυγραμμίζονται, σημείωσε ότι «το οφείλουμε στον κόσμο να διαχειριστούμε τη σχέση με την Κίνα». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη δημιουργίας μιας δυτικής εφοδιαστικής αλυσίδας η οποία θα είναι «απαλλαγμένη από εκβιασμούς», διασφαλίζοντας την οικονομική και στρατηγική αυτονομία των συμμάχων.

Πηγή: ΚΥΠΕ