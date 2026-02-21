Βασιλιάς Κάρολος και πρίγκιπας Άντριου: Η κόντρα των δύο αδελφών - Από την παιδική αντιζηλία στη θεσμική ρήξη

Αν έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου και νυν Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ήταν ένας πολιτικός βυθισμένος στα σκάνδαλα ή ένας αποτυχημένος CEO, πιθανότατα θα είχε απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από τη θέση του και θα είχε ξεχαστεί.

Όμως τα σκάνδαλα στη βρετανική βασιλική οικογένεια δεν έχουν «φυσικό» τέλος. Κανείς δεν μπορεί να απολυθεί από την ίδια του την οικογένεια.

Πίσω από τη θεαματική υπόθεση της σύλληψης και της αστυνομικής έρευνας σε βάρος του πρίγκιπα Άντριου κρύβεται μια βαθιά προσωπική ιστορία: αυτή δύο αδελφών με εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικές ευθύνες και πλέον διαφορετική στάση απέναντι στη Δικαιοσύνη.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, σε επίσημη ανακοίνωσή του μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ξεκαθάρισε: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του». Ήταν μια δήλωση που έστειλε σαφές μήνυμα ότι ουδείς είναι υπεράνω του νόμου - ούτε καν ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ο Άντριου, από την πλευρά του, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τις διασυνδέσεις του με τον καταδικασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Η δύσκολη δημόσια αποστασιοποίηση του Καρόλου από τον πρίγκιπα Άντριου

Για τον βασιλιά Κάρολο, η δημόσια αποστασιοποίηση από τον μικρότερο αδελφό του δεν ήταν απλώς μια θεσμική πράξη, αλλά και μια προσωπική δοκιμασία, όπως σχολιάζει το BBC. Παρά τη σκληρή γραμμή που υιοθετεί, τα ανάκτορα αναγνωρίζουν ότι ο Βρετανός μονάρχης εξακολουθεί να έχει «καθήκον φροντίδας» απέναντι στον αδελφό του.

Τα τελευταία χρόνια ο Βρετανός μονάρχης έχει κινηθεί σε μια λεπτή ισορροπία: από τη μία, η ανάγκη προστασίας του θεσμού και από την άλλη η οικογενειακή υποχρέωση. Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, επιχείρησε να απομακρύνει τον Άντριου από το Royal Lodge, την πρώην έπαυλή του των 30 δωματίων στο Ουίνδσορ, σε μια προσπάθεια που χαρακτηρίστηκε στο παλάτι ανεπίσημα ως «πολιορκία», καθώς η οικονομική στήριξη στον πρώην δούκα της Υόρκης περιορίστηκε δραστικά.

Τελικά, ο πρίγκιπας Άντριου απομακρύνθηκε από την έπαυλή του, ιδίως μετά τις αποκαλύψεις που περιλαμβάνονταν στα αποκαλούμενα «αρχεία Έπσταϊν», που έδωσε προ ημερών στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Ωστόσο, ο Κάρολος φρόντισε να του εξασφαλίσει ιδιωτική κατοικία με δικά του έξοδα και όχι από το δημόσιο ταμείο, καθώς και οικονομικό επίδομα. Το ερώτημα που αιωρείται είναι κατά πόσο αυτή η στήριξη εκλαμβάνεται ως ανθρώπινη ευθύνη ή ως έμμεση προστασία.

Από την παιδική αντιζηλία στη θεσμική ρήξη

Αν αυτή η ιστορία ήταν μυθιστόρημα, θα ξεκινούσε από τα παιδικά τους χρόνια. Ο Άντριου περιγράφεται ως το δυναμικό, εξωστρεφές παιδί – το «αγαπημένο» της μητέρας του, της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Ο Κάρολος, αντίθετα, ήταν ο εσωστρεφής και σοβαρός πρωτότοκος, ο οποίος κουβαλούσε από νωρίς το βάρος του διαδόχου του θρόνου.

Σε δημοσίευμα που περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν, ο Άντριου φέρεται να αυτοχαρακτηρίζεται «ο αναπληρωματικός» (the spare). Δεκαετίες αργότερα, η ζωή έδωσε στον «κληρονόμο» τα περισσότερα χαρτιά. Ο ήσυχος, συχνά χλευαζόμενος για τις οικολογικές του ανησυχίες Κάρολος, βρίσκεται πλέον στον θρόνο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Σκάνδαλα, διπλωματικές σκιές και η «ακλόνητη» στάση του βασιλιά Καρόλου

Ο διορισμός του πρίγκιπα Άντριου ως ειδικού εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου - ρόλος που του ανατέθηκε το 2001- , είχε προκαλέσει εξαρχής επιφυλάξεις. Ανώτερες πηγές αναφέρουν ότι ακόμη και τότε ο Κάρολος είχε εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσον ήταν ο αδελφός του κατάλληλος γι’ αυτό. την καταλληλότητά του. Η θητεία του Άντριου έληξε άδοξα το 2011 εξαιτίας των σχέσεών του με τον Έπσταϊν, ενώ Βρετανοί διπλωμάτες φέρονται να τον είχαν χαρακτηρίσει υποτιμητικά «His Buffoon Highness» («Η Υψηλότητα του Καρακιόζη», σε ελεύθερη απόδοση).

Το φθινόπωρο του 2025 ξέσπασε νέα θύελλα μετά από νέα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων email που φέρονται να δείχνουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου διατηρούσε επαφή με τον Έπσταϊν για μεγάλο διάστημα, αφότου είχε ισχυριστεί ότι είχε διακόψει τους δεσμούς του μαζί του. Τότε ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε σε μια κίνηση που πολλοί περιέγραψαν ως απροσδόκητα αυστηρή: αφαίρεση τίτλων, απομάκρυνση του πρίγκιπα Άντριου από επίσημες υποχρεώσεις και πλήρη εξαφάνισή του από το δημόσιο βίο.

Παρά τις φήμες ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας Γουίλιαμ πίεσε για σκληρή στάση έναντι του Άντριου, κύκλοι του παλατιού ξεκαθάρισαν, σύμφωνα με το BBC, ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν προσωπικά από τον ίδιο τον μονάρχη.

Όταν το «οικογενειακό» ζήτημα γίνεται κρατικό

Η υπόθεση Άντριου δεν επηρεάζει μόνο τον ίδιο. Κάθε νέα αποκάλυψη επισκιάζει τις πρωτοβουλίες του βασιλιά και των υπολοίπων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Πρόσφατα, η παρουσίαση του περιβαλλοντικού project του Καρόλου πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, αφού επισκιάστηκε από τα πρωτοσέλιδα για τα αρχεία Έπσταϊν.

Η βρετανική μοναρχία είναι, πάνω απ’ όλα, μια οικογενειακή επιχείρηση με δημόσιο ρόλο. Και αυτή την εβδομάδα, η «επιχείρηση» φαίνεται πως μπήκε πάνω από την οικογένεια, σχολιάζει το BBC.

Ο Κάρολος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στον ρόλο του αδελφού και σε εκείνον του βασιλιά. Σε αυτή τη μάχη, η προσωπική σχέση δοκιμάζεται από τη θεσμική ευθύνη — και το αποτέλεσμα θα κρίνει όχι μόνο τη μοίρα ενός πρίγκιπα, αλλά και την εικόνα ολόκληρου του Στέμματος.

Πηγή: iefimerida.gr