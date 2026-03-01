Νετανιάχου: «Κάνουμε αυτό που έχω ως στόχο εδώ και 40 χρόνια»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νετανιάχου έκανε λόγο για μια εκστρατεία χωρίς προηγούμενο, τονίζοντας ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσει «την πλήρη ισχύ του, όπως ποτέ άλλοτε».

Σε νέο μήνυμα του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης. Όπως ανέφερε οι ισραηλινές δυνάμεις «πλήττουν πλέον την καρδιά της Τεχεράνης με αυξανόμενη ένταση» και προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις «θα ενταθούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες».

Ο Νετανιάχου έκανε λόγο για μια εκστρατεία χωρίς προηγούμενο, τονίζοντας ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσει «την πλήρη ισχύ του, όπως ποτέ άλλοτε». Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι «να διασφαλίσουμε την ύπαρξή μας και το μέλλον μας», υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο ασφάλειας.

Ακόμη, επισήμανε ότι «η συνδυασμένη προσπάθεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες μάς επιτρέπει να κάνουμε αυτό που επιδιώκω εδώ και 40 χρόνια — να πλήξουμε αποφασιστικά το τρομοκρατικό καθεστώς». Η φράση αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, τη διαχρονική του θέση υπέρ μιας σκληρής γραμμής απέναντι στην ιρανική ηγεσία.

