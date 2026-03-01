Τραμπ: «Συμφώνησα να συνομιλήσω» με τη νέα ιρανική ηγεσία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να συνομιλήσει με τη νέα ηγεσία του Ιράν, όπως δήλωσε στο The Atlantic.

«Θέλουν να συνομιλήσουν και εγώ συμφώνησα, οπότε θα συνομιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν προσφέρει κάτι πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πάρα πολύ», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θεωρεί πιθανές τις εξεγέρσεις τόσο στο Ιράν όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες: «Αυτό θα συμβεί. Το βλέπετε και νομίζω ότι θα συμβεί. Πολλοί άνθρωποι είναι εξαιρετικά χαρούμενοι εκεί, στο Λος Άντζελες και σε πολλά άλλα μέρη».

