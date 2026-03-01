Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τραμπ: «Συμφώνησα να συνομιλήσω» με τη νέα ιρανική ηγεσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να συνομιλήσει με τη νέα ηγεσία του Ιράν, όπως δήλωσε στο The Atlantic.

«Θέλουν να συνομιλήσουν και εγώ συμφώνησα, οπότε θα συνομιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν προσφέρει κάτι πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πάρα πολύ», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θεωρεί πιθανές τις εξεγέρσεις τόσο στο Ιράν όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες: «Αυτό θα συμβεί. Το βλέπετε και νομίζω ότι θα συμβεί. Πολλοί άνθρωποι είναι εξαιρετικά χαρούμενοι εκεί, στο Λος Άντζελες και σε πολλά άλλα μέρη».

ερτ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙΡΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα