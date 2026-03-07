«Τα Εμιράτα βρίσκονται σε καιρό πολέμου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΑΕ που χαρακτήρισε το Ιράν «εχθρό»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν απηύθυνε μια έμμεση απειλή προς το Ιράν, προειδοποιώντας ότι η χώρα του «δεν είναι εύκολη λεία» και αποκαλώντας την Τεχεράνη «εχθρό», σε μια αλλαγή σε σχέση με τον τρόπο που τα ΗΑΕ παραδοσιακά περιγράφουν τη σχέση τους με τον γείτονά τους στον Κόλπο.

Σε εξαιρετικά σπάνιες δημόσιες δηλώσεις, ο πρόεδρος, γνωστός ως MBZ, είπε ότι «ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στον εχθρό των ΗΑΕ».

«Τα ΗΑΕ είναι όμορφα, τα ΗΑΕ είναι ένα πρότυπο προς μίμηση, αλλά σας λέω, μην ξεγελιέστε από αυτό», προειδοποίησε την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε νοσοκομείο που περιθάλπει αμάχους τραυματισμένους από τα πλήγματα. «Το χέρι των ΗΑΕ μπορεί να φτάσει μακριά και είναι ισχυρό, η σάρκα του είναι πικρή και δεν είμαστε εύκολη λεία».

Τα σχόλιά του, τα πρώτα του από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, μεταδόθηκαν λίγο μετά την ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας των Εμιράτων για την αντιμετώπιση απειλής πυραύλων, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις σε όλη την περιοχή του Κόλπου θα σταματούσαν.

«Εκτελούμε το καθήκον μας απέναντι στη χώρα μας, τον λαό μας και όσους ζουν ανάμεσά μας. Είθε ο Θεός να προστατεύει τα ΗΑΕ, να προστατεύει τον λαό τους και όλους όσοι βρίσκονται σε αυτά, και να τα ευλογεί με ασφάλεια και προστασία», πρόσθεσε ο MBZ. «Σας υπόσχομαι ότι αυτό που έρχεται θα μας δείξει ακόμη πιο δυνατούς».

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ