Αμερικανική μονάδα 2.200 πεζοναυτών κατευθύνεται στην Μέση Ανατολή

Μια μονάδα πεζοναυτών που αποτελείται από 2.200 πεζοναύτες, επιβιβασμένους σε τρία αμφίβια πλοία του αμερικανικού ναυτικού, έλαβε εντολή να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το ΑΒC.

Πρόκειται για την 31st Marine Expeditionary Unit, η οποία έχει μόνιμη ανάπτυξη στην Ιαπωνία και επιχειρεί συνήθως στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, αλλά πλέον μετακινείται προς τη Μέση Ανατολή.

Η ανάπτυξή της δεν σημαίνει ότι η μονάδα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως χερσαία δύναμη στο Iράν, ωστόσο παρέχει χερσαία, αμφίβια και αεροπορικά μέσα που μπορούν να τεθούν στη διάθεση των στρατιωτικών διοικητών εφόσον απαιτηθεί.

Η συγκεκριμένη δύναμη περιλαμβάνει επίσης μοίρα μαχητικών Lockheed Martin F-35 Lightning II καθώς και μοίρα αεροσκαφών κεκλιμένων στροφείων Bell Boeing V-22 Osprey.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

