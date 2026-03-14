Haaretz: Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν άμεσες συνομιλίες στην Κύπρο ή το Παρίσι

Ισραήλ και Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν άμεσες συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, τις πρώτες τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, ​Τζάρεντ Κούσνερ θα συμμετάσχει στις συνομιλίες που ενδέχεται να διεξαχθούν στο Παρίσι ή στην Κύπρο, με τον έμπιστο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ ως επικεφαλής της ισραηλινής αντιπροσωπείας.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο και στον αφοπλισμό της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ που άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, λέγοντας ότι ανταποδίδει για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ έχει έκτοτε εξαπολύσει εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον της ένοπλης σιιτικής οργάνωσης. Μέχρι σήμερα, 15η μέρα από την έναρξη του πολέμου, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 826 ανθρώπους, μεταξύ αυτών 106 παιδιά, ενώ έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό 2.009 ανθρώπων στον Λίβανο μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλο-ιρανικής Χεζμπολάχ τη 2α Μαρτίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας σήμερα.

Μεταξύ των θυμάτων, οι αρχές καταμετρούν 31 μέλη ιατρικού προσωπικού που σκοτώθηκαν, μετά τον εντοπισμό μιας ακόμη σορού έπειτα από ένα πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας σήμερα Σάββατο.

