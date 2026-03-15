Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ορκίζονται ότι «θα κυνηγήσουν» και «θα σκοτώσουν» τον Νετανιάχου

Οι Φρουροί της Επανάστασης «δεσμεύονται» να εξοντώσουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Εάν αυτός ο εγκληματίας που σκοτώνει παιδιά παραμένει ζωντανός, θα συνεχίσουμε να τον καταδιώκουμε και θα τον σκοτώσουμε με όλη μας τη δύναμη», δηλώνει η Φρουρά στην ιστοσελίδα της Sepah News.

Εν τω μεταξύ, χερσαίες μονάδες του στρατού του Ισραήλ σκότωσαν δεκάδες μαχητές της Χεζμπολάχ σε μάχες στον νότιο Λίβανο, ανέφερε χθες το ισραηλινό γενικό επιτελείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, καταστράφηκαν επίσης υποδομές, «συμπεριλαμβανομένων αποθήκης όπλων, κέντρου διοίκησης και θέσεων παρατήρησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».

Εντείνεται η σύγκρουση στον Λίβανο

Διεξάγονται χερσαίες επιχειρήσεις από την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Ραμπ ελ Θαλαθίν, δυτικά των κατεχομένων υψιπέδων του Γκολάν, με σκοπό να καταστραφούν εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ και να διωχτούν από την περιοχή οι μαχητές του λιβανικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι η «βόρεια διοίκηση» θα ενισχυθεί περαιτέρω την ερχόμενη εβδομάδα με την ανάπτυξη της λεγόμενης ταξιαρχίας Γκολάνι.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει σκοπό να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του νοτίου Λιβάνου που βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνι, για να «διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ».

Πηγή: iefimerida.gr